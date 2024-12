Borderlands 4 se montre enfin avec du gameplay explosif

Un monde en crise et un nouveau tyran

2K et Gearbox Software ont enfin montré le très attendu Borderlands 4 avec un trailer qui dévoile The Timekeeper, un dictateur implacable qui exerce un contrôle absolu sur les masses, régnant sur Kairos, la planète la plus dangereuse jamais découverte dans l’univers de Borderlands. Mais son règne parfait vacille lorsqu’une catastrophe aux conséquences mondiales déclenche une vague de chaos, ouvrant la voie à l’anarchie caractéristique de la série.

Nous évoluerons dans le tout nouveau monde de Kairos en incarner une nouvelle équipe de chasseurs de l’arche équipé de milliards de variété d’armes et des ennemis mortels. D’après Gearbox, nous pourrons concevoir des builds uniques grâce aux arbres de compétences les plus diversifiés de la série et plongez dans la chasse au loot la plus étendue jamais vue dans un Borderlands.

L’exploration devrait prendre un sacré coup de jeune avec une exploration plus fluide, des évènements dynamiques et un véhicule invocable quasiment partout. Le titre sera toujours jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs. Randy Pitchford, président de Gearbox, n’a pas caché son enthousiasme :

« Borderlands 4 est une célébration de la liberté et de l’action débridée. C’est de loin le monde le plus grand et le plus fou que nous ayons jamais créé. Il regorge de monstres absurdes qu’il faut abattre avec les armes les plus exagérées et les loots les plus fous que vous ayez jamais vus. Et en plus, l’histoire déchire vraiment tout ! »

Borderlands 4 sera disponible en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et l’Epic Games Store.