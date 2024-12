The First Berserker: Khazan vous fera enrager dès le printemps, le Souls-like dévoile sa date de sortie

Vous aurez (peut-être) le temps de finir votre backlog de février

C’est donc avec une toute nouvelle vidéo que la date de sortie du jeu est annoncée, même si celle-ci est connue depuis quelques jours suite à une fuite. Qu’importe, Nexon compte malgré tout marquer les esprits en annonçant aujourd’hui que The First Berserker: Khazan sera disponible dès le 27 mars 2025.

Puisque le jeu avait fixé sa période de sortie, on avait presque peur qu’il fasse l’erreur de s’insérer au milieu du mois de février, puisqu’il semblerait que toute l’industrie se soit donnée rendez-vous durant ce mois. Avec une sortie fin mars, on aura au moins un planning plus dégagé pour en profiter. De plus, une démo sera disponible dès le 16 janvier pour savoir si le titre est fait pour vous ou non

On en profite ici pour voir quelques bouts supplémentaires de l’univers du jeu via un trailer en CGI, qui se montre toujours aussi sombre et violent, avec des tas de monstres à aller occire. À moins que ce soit eux qui nous passent d’abord dessus, dans la grande tradition des Souls-like.

The First Berserker: Khazan est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.