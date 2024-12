Hazelight Studios annonce Split Fiction, son nouveau jeu d’aventure en coopération, à paraître le 6 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et PC

L’union fait de nouveau la force

L’histoire de Split Fiction met en scène Mio et Zoé, deux jeunes femmes scénaristes se rendant au siège d’une société de technologie capable de simuler leurs histoires dans la vraie vie. Puis, suite à un accident, elles se retrouvent toutes les deux prises au piège dans la même simulation.

Et là, vous vous en doutez, Mio et Zoé vont devoir coopérer pour espérer s’échapper. En se fiant au trailer, on devrait s’attendre à pas mal d’action et de situations variées, faisant de ce titre une suite d’intention à It Takes Two.

Phases de jeu en 2D et 3D, poursuites, glissades, transformations, tantôt shooter, tantôt platformer, et bien d’autres choses encore, Split Fiction compte jouer encore la carte de l’explosivité et de l’émerveillement. Et puis en proposant des environnements basés alternativement sur la science-fiction et sur la fantasy, les décors et les ambiances devraient aussi charmer tout en se renouvelant régulièrement.

Bien entendu, tout ceci est conçu pour en profiter exclusivement à deux, et le fameux Pass Ami permettant à une personne n’ayant pas le jeu de jouer gratuitement avec vous est toujours là, avec cette fois le support du multiplateforme. Enfin, on a même le droit à une date de sortie, et ce sera pour le 6 mars 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.