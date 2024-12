Onimusha: Way of the Sword : Le retour inattendu de la licence de Capcom s’effectuera en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC

Mais sans Jean Reno

Des âmes flottant dans les airs, soudainement aspirées par un gantelet Oni, il y a des symboles qui placent tout de suite une annonce de comeback réussie. Et le trailer d’annonce dans son ensemble nous le rappelle : oui, on va de nouveau occire du démon.

Entamée en 2001, la licence Onimusha nous a habitué à nous battre contre des Genma, dans une ambiance dark fantasy et un contexte historique de Japon féodal. Et pour ce Onimusha: Way of the Sword, et bien on ne changera pas la recette. Un samouraï solitaire va affronter des hordes de démons ayant envahi un Kyoto du début de l’ère Endo.

Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit du gameplay mais les combats donnent une petite impression de lourdeur, et ce dans le bon sens du terme, avec notamment un système de parade au programme. Et visiblement quelques gros morceaux devront être vaincus. À part ça, pas beaucoup d’autres choses à se mettre sous la dent pour un jeu qui de toute façon n’arrivera pas avant 2026. Patience donc pour ce Onimusha: Way of the Sword qui arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.