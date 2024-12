La licence Screamer revient avec un nouveau jeu de course futuriste prévu pour 2026

Screamer fait son retour 30 ans plus tard

C’est sans doute l’une des belles surprises pour les aficionados des jeux de bagnole en cette soirée des Game Awards : Screamer, licence emblématique des jeux de course arcade dans les années 90 sur nos PC et bornes d’arcade, va faire son retour avec un tout nouvel opus qui sent bon la modernité. S’il faudra encore attendre un peu avant d’avoir une vraie et longue session de gameplay, une première bande-annonce et quelques images complémentaires ont été lâchées.

Pour l’instant, on sait que ce nouveau jeu s’appellera tout simplement Screamer, pour marquer le reboot de la franchise, et restera un jeu de course très arcade avec de l’action, auquel on ajoute une composante narrative assez forte. Pour symboliser ça, Milestone ( (Hot Wheels Unleashed 2), s’est entouré de Troy Baker, voix très connue dans le monde du jeu vidéo qui viendra prêter ses cordes vocales. Les cinématiques seront réalisées par Polygon Pictures, studio d’animation japonais connu pour Ajin, The iDOLM@STER Shiny Colors, Blame! ou encore Sidonia no Kishi.

L’ambition est d’afficher une production inspirée par les animés et mangas des années 80 et 90, avec une patte artistique qui s’y colle, et donc, des cinématiques qui viendront appuyer une narration motivée par la vengeance, l’amour et la science-fiction, où l’on participera à un tournoi de courses clandestines organisé par une mystérieuse figure. On notera tout de même que le communiqué de presse mentionne « mécaniques de combat ».

Screamer, c’est un titre sorti en 1995 développé par Graffiti Production (et édité par Virgin). A l’époque, il ressemblait à bon nombre d’autres jeux sur le même créneau mais apportait quelques subtilités qui lui ont permis d’en garder de bons souvenirs. On pense notamment à la bonne évaluation de l’accélérateur pour ne pas finir dans le décor ou encore sa direction artistique qui permettait de rendre l’expérience vraiment vivante.

Entre temps, la série a accouché de plusieurs autres épisodes, comme un second volet ou une mouture Rally, avant de disparaître à la fin des années 90. Entre temps, le studio Graffiti s’est renommé en Milestone, équipe qui a désormais une trentaine d’années d’expérience dans le domaine. Si l’équipe a bien évidemment évolué depuis, c’est un petit retour aux sources pour eux en revenant à l’une de leurs premières productions.

Il faudra cependant être patient avant de mettre les mains dessus puisque Screamer est attendu pour 2026. Il sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.