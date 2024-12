Dotemu annonce Ninja Gaiden: Ragebound, un jeu d’action plateforme sur la célèbre franchise de Koei Tecmo

Une collaboration royale pour le retour d’une légende du jeu d’action

Se déroulant après les événements des jeux originaux, NINJA GAIDEN: Ragebound introduit un tout nouveau protagoniste, Kenji Mozu, un jeune ninja du célèbre clan Hayabusa. Suite au départ de Ryu Hayabusa pour venger son père, un voile mystique entre le monde des humains et celui des démons s’est déchiré, libérant une menace obscure sur le village Hayabusa. Déterminé à protéger les siens, Kenji prend les armes pour affronter cette horde démoniaque et défendre son foyer.

Le titre bénéficie d’un trio de choc pour sa création, réunissant les créateurs originaux de la licence, Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4), et The Game Kitchen (Blasphemous).

Le jeu promet de rester fidèle à l’esprit des opus NES en offrant un mélange d’action rapide et de plateforme précise. Il conservera également une importante dose de challenge, proposant une expérience gratifiante et technique pour les vétérans comme pour les nouveaux venus. Comme le montrent les quelques images de gameplay dans le trailer, on peut s’attendre à des combats dynamiques, des boss épiques, des compétences évolutives et une direction artistique en pixel art somptueuse.

NINJA GAIDEN: Ragebound sortira durant l’été 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.