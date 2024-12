Crimson Desert montre encore du gameplay et annonce une sortie pour fin 2025

Crimson Desert ne crains pas GTA 6

Pearl Abyss a profité des Game Awards 2024 pour dévoiler un nouveau trailer de Crimson Desert et annoncer une période de sortie prévue pour fin 2025. Étant donné que l’année s’annonce chargée et qu’il n’est pas rare que des jeux aussi ambitieux subissent des reports, c’est une bonne nouvelle pour ce monde ouvert très attendu.

Le trailer nous permet d’admirer des séquences inédites, notamment des scènes plus aériennes à dos de dragon, ainsi que des explorations sur des îles flottantes. L’occasion de rappeler que Zelda: Tears of the Kingdom est une source d’inspiration plus qu’évidente.

Crimson Desert est prévu sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store pour fin 2025. Espérons que GTA 6 ne vienne pas le repousser à une date plus éloignée.