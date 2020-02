Comme dans tous les RPG au tour par tour qui se respectent, il faut gagner forcément de l’expérience. C’est le cas dans The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, développé par BonusXp et étant au passage le jeu officiel de la série Netflix. Du coup, vous pouvez désormais jeter un œil sur ce petit guide qui va vous indiquer comment gagner rapidement de l’expérience mais aussi des perles, la monnaie du jeu.

Jouez régulièrement les missions de confrontation

Outre les missions principales représentées en violet sur la carte, vous aurez aussi des missions de confrontations. Indiquées en bleue, ces dernières ne sont autres que des défis, qui apparaîtront indéfiniment, et vous donneront ainsi la possibilité de gagner de l’expérience pour vos troupes, et forcément les faire monter en niveaux.

Qui plus est, une fois ces missions terminées, vous pourrez glaner de précieuses perles, mais aussi quelquefois des équipements fort précieux que ce soit de nouvelles armures ou armes. De quoi bien se renflouer en somme, et par conséquent avoir la possibilité d’acheter de meilleurs équipements pour vos protagonistes.

