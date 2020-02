4 conseils pour bien débuter sur The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Etant donné que l’on ne sait jamais où donner de la tête sur un tactical/RPG, il est toujours bon d’avoir quelques petits conseils pour bien débuter sur ce genre de jeu. Justement, nous allons vous donner quatre conseils qui sont bons à prendre ci-dessous pour débuter d’une bien belle manière sur The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics.

Choisissez bien votre métier secondaire et faites le monter de niveau

L’une des spécificités de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, c’est bien la possibilité d’assigner un second métier à votre personnage. Par exemple en sus d’être réparateur, vous pouvez assigner le métier secondaire de sage roncier à votre protagoniste, pour lui donner également la possibilité de lancer des sorts offensifs puissants en plus de soigner. Du coup, cette feature de switcher entre ces métiers sera primordiale.

Pour gagner de nouvelles compétences pour chaque métier, il faudra le faire aussi monter en niveau. Pour ce faire, afin que cela soit plus rapide, nous vous conseillons de mettre le métier que vous voulez monter en level directement en métier primaire. Car si ce dernier est en secondaire, sa progression n’en sera que plus lente voire inexistante. Cela vous permettra au moins de débloquer de nouvelles compétences pour chaque métier, et de pouvoir poutrer vos ennemis sans trop soucis que vous soyez en sage roncier, adepte, voleur, gardien de pierre et j’en passe.

Acheter de l’équipement pour vos personnages

Comme les nombreux tactical/rpg, The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics vous proposera évidemment une boutique d’équipements. Entre des armes pour chaque classes, des babioles pour vous permettre de résister à certains éléments, ainsi que les différentes types d’armures – légère, moyenne et lourde -, vous aurez l’embarras du choix.

Par conséquent, n’hésitez pas à utiliser votre surplus de perle pour acheter quelques haches, épées, dagues, bâtons ou livres pour chacune de vos classes afin d’augmenter significativement leurs statistiques, et d’être de ce fait plus efficace en combat. Egalement, équipez absolument quelques babioles fraîchement achetées à chacun de vos personnages afin qu’ils puissent résister à certains états comme le poison, l’étourdissement ou encore le saignement en fonction de la mission que vous effectuerez.

Faites des missions de confrontations pour récupérer beaucoup de perles et loot

Comme nous l’avions déjà expliqué dans notre article antérieur, les missions de confrontation seront un bon moyen de vous renflouer en matière de loot et de perles. Outre le loot qui peut être plus ou moins intéressant entre des armures, armes ou babioles, les perles seront encore plus importantes étant donné qu’il s’agit de la monnaie du jeu. De fait, nous vous conseillons de faire un maximum de missions de confrontation pour récupérer ces deux éléments assez précieux, tout comme faire monter votre expérience à vitesse grand v.

Dans tous les cas ne vous inquiétez pas plus que ça pour le nombres de missions de confrontation, étant donné que celles-ci apparaissent pratiquement à l’infinie. De plus, elle auront toujours le même objectif – vaincre tous les ennemis -.

Ne pas hésiter à changer de difficulté

C’est un conseil véritablement bateau, mais qui pourrait bien vous être utile si vous êtes bloqué dans le titre développé par Bonusxp. Si jamais vous voyez que vous n’arriver pas à passer un passage en particulier, allez directement dans les paramètres en haut à droit de l’écran une fois que vous êtes sur l’écran de la map. Une fois le menu des paramètres qui s’affichent, vous n’avez plus qu’à cliquer sur difficulté et choisir entre histoire, normal ou difficile.

Voilà en gros pour les conseils que nous pouvons vous donner pour The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, et on espère qu’ils vous seront utiles. Si vous en avez d’autres, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Sachez que vous pouvez également retrouver notre guide complet de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics.