Après la sortie de la série Netflix, le jeu officiel de The Dark Crystal : Age of Resistance débarque. Nommé sobrement The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics, le soft est développé par BonusXp, qui avaient sorti un Stranger Things 3 : The Game convenable. Le titre prend la forme d’un tactical RPG où nous retrouvons les personnages de la série éponyme, qui devront lutter contre les Skeksès, mais aussi l’obscurcissement envahissant le monde de Thra à cause du cristal de vérité. Vous pouvez désormais découvrir ci-dessous le guide complet du soft.

Astuces

FAQ (Foire aux questions)

Histoire de vous donner aussi quelques éléments de réponse, voici une FAQ autour du titre. N’hésitez pas à poser vos questions en commentaire.

Que-est-ce c’est The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics ?

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est le jeu vidéo officiel de la série Netflix. Le titre est développé par BonusXP et prend la forme d’un jeu de stratégie au tour par tour à la X-COM. Vous serez plongé dans le monde de Thra qui est peu à peu touché par l’obscurcissement, et nos héros dont Rian, Deet, Brea ou encore Hup seront les derniers espoir de ce monde, gouvernés par les horribles Skeksès.

Sachez au passage que le soft se dotera de plusieurs classes à jouer avec tout un aspect RPG. De plus, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics reprend bel et bien les événements de la série Netflix.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Ayant joué et terminé le jeu, nous pouvons vous affirmer que The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics prendra au moins entre 12 et 15h de jeu, en jonglant entre les difficultés histoire et normal.

Quel est le contenu du jeu ?

Concernant le contenu à proprement parler, le soft contiendra uniquement une campagne solo avec les missions principales, mais aussi des missions de confrontation pour gagner de l’expérience. A savoir également qu’un new game+ est aussi de la partie comme les modes de difficulté histoire, normal et difficile.

Est-ce qu’il y a du multijoueur ?

Non, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics ne contient pas de multijoueur, et est jouable uniquement en solo.

Le titre dispose-t-il d’une rejouabilité ?

Comme évoqué un peu plus haut, le seul intérêt du soft niveau rejouabilité résidera uniquement dans son new game+ pour prolonger l’expérience.

Faut-il avoir regardé la série pour jouer au jeu Dark Crystal ?

Même si le jeu reprend assez bien toutes les scènes clés de la série oui, il est quand même conseillé de regarder au moins la série avant de jouer au jeu. D’une part parce que la série est tout simplement excellente, et d’autre part pour vous imprégner de l’univers et des protagonistes.

Des DLC ou un season pas sont-ils prévus ?

A l’heure actuelle, il ne semble pas qu’il y ait de quelconques DLC ou Season Pass.

Quelle est la configuration minimale du jeu sur PC ?

Processeur : Intel Core i5 ou meilleur processeur à plus de 2.4 ghz

Mémoire vive : 4 Go de Ram

Carte graphique : NVIDIA GTX 1030 2 Go ou similaire AMD

Version de DirectX : DirectX 10

Espace disque nécessaire : 5 Go

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Quand et sur quelle console sort-il ?

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est disponible depuis le 4 février dernier sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Le jeu est uniquement disponible en dématérialisé au tarif de 17.99 €. Il n’y a hélas pas d’Edition Collection pour le titre.

Quels sont les trophées/succès du jeu ?

Au total, il y a pas moins de 27 trophées pour le jeu, que vous pouvez voir à cette adresse.

En bref

Genre : RPG/Statégie

Éditeur : En Masse Entertainment

Développeur : BonusXp

Prix : 17.99€

PEGI 12

