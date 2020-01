Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Souvenirs de Rian

Terminez les souvenirs de Rian en rêvaillant

Souvenirs de Brea

Terminez les souvenirs de Brea en rêvaillant

Souvenirs de Deet

Terminez les souvenirs de Deet en rêvaillant

Les énigmatiques Dousans

Unissez le clan des Dousans

Les doux Grottans

Unissez le clan des Grottans

Les persistants Drenchens

Unissez le clan des Drenchens

Les pragmatiques Spritons

Unissez le clan des Spritons

Les rusés Sifans

Unissez le clan des Sifans

Les fiers Vaprans

Unissez le clan des Vaprans

Les féroces Rochenbois

Unissez le clan des Rochenbois

Il vous faudra un guide…

Recrutez un Gelfling Dousan

Les épreuves du désert

Survivez à l’Embuscade dans le désert

Mal du pays

Retournez à la maison de Deet

Arathims très très affamés

Sauvez les villageois Drenchens des Arathims affamés

Volez de vos propres ailes

Éloignez le Chambellan du village des Drenchens

Unis contre vents et marées

Recrutez un Gelfling Sifan

Désordre général

Vainquez le Général dans la Citadelle des Vaprans

Sympathisants Skèksès

Vainquez les loyalistes Skèksès à Har’ar

Apprendre la vérité

Découvrez ce qui est arrivé aux gardes du Château

Podling justista !

Recrutez un second Podling

Les évadés

Libérez les prisonniers Rochenbois

Solidaire

Aidez le Gelfling Rochenbois perdu à rentrer chez lui

Le sacrifice ultime

Assistez à la destruction définitive du Chasseur

Tu as pris ma place

Assistez à la tromperie du Chambellan

Rébellion Gelfling

Vainquez l’Empereur

L'empereur contre-attaque

Vainquez l’Empereur en mode nouvelle partie +

