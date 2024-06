Deliver Us Home : Premier trailer et lancement d’un kickstarter pour le nouveau jeu de KeokeN Interactive, désormais démuni de toute son équipe

Pour en savoir plus sur cette épopée qui appartient au même univers que Deliver Us the Moon et Deliver us Mars, nous avons à notre disposition le premier synopsis officiel du jeu : « Nous sommes au 23e siècle. L’humanité a depuis longtemps évacué le désert qu’est la planète Terre. Vous, un descendant des évacués, avez été formé sans relâche pour devenir un astronaute interplanétaire. Envoyé dans le vide infini de l’espace, votre énoncé de mission est aussi simple qu’impossible : assurer un nouveau foyer permanent pour l’humanité. Après un long voyage, vous vous approchez de votre planète désignée. Bien que vous vous soyez préparé aux imprévus, aux pires et aux conditions les plus extrêmes, personne ne sait ce qui vous attend à la surface. Survivez à l’inconnu et explorez la nouvelle maison de l’humanité en découvrant les secrets de mystérieux colons qui – d’une manière ou d’une autre – sont arrivés ici bien avant vous… ».

KeokeN se la joue solo

Il peut paraître étonnant que le jeu d’aventure à la troisième personne soit déjà prêt à être dévoilé alors que le studio avait annoncé que tout cela n’était qu’à l’état de projet, après avoir annulé 4 autres dans le même univers. Pourtant, le jeu vient de révéler son premier trailer pour annoncer la mode de financement qu’il adoptera pour cet opus, maintenant que toute l’équipe a été licenciée. Et pour cause, le jeu possède déjà sa page Kickstarter puisque le studio fait le pari de faire financer son nouveau par la communauté via le financement participatif, avec un lancement prévu pour le 11 juin prochain.

Aucune fenêtre de sortie ou plateformes n’ont été dévoilées concernant Deliver us Home. Vous pouvez déjà vous rendre sur la page Steam du titre pour l’ajouter à votre liste de souhaits et découvrir de nouveaux screenshots ci-dessous.