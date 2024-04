Une édition du Future Games Show aura lieu juste après le Summer Game Fest en juin prochain, avec 40 jeux attendus

Au fil des éditions, le Future Games Show a gagné en ambition et est devenu un rendez-vous important pour les gros indépendants ainsi que pour les éditeurs de jeux AA, qui sont bien mis en avant durant l’émission produite par GamesRadar. La fréquence de ces émissions a peut-être lassé le public, mais on y retrouve toujours de belles choses comme dans l’édition du printemps qui a eu lieu il y a quelques jours et dont vous trouverez un résumé complet sur notre site. On prend donc notre agenda avec intérêt et curiosité lorsque l’on nous annonce que la cérémonie sera de retour pour le Summer Game Fest.