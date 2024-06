On repart à la pêche

Après la première extension « The Pale Reach », Team 17 annonce une seconde qui arrivera sur PC (via Steam, GOG, et Windows 10) Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One le 15 août prochain au prix de 11,99€. Intitulée « The Iron Rig », cette extension vous propose de revisiter toutes les zones du jeu de base, mais avec un nouvel objectif. Disponible à tout moment de l’aventure, elle vous fera collaborer avec l’Ironhaven Corporation pour collecter des ressources destinées à construire une énorme base d’opérations. Ce processus permettra de débloquer de nouveaux niveaux d’équipement, de capacités, de gadgets et de consommables.

Si vous découvrez ce titre aujourd’hui ou bien qu’il vous faisait déjà de l’œil depuis un moment, sachez qu’une une édition complète sera proposée en version numérique le 15 août prochain sur toutes les plateformes, contenant tout le contenu de Blackstone Key, « The Pale Reach » et « The Iron Rig ». Par ailleurs, nous vous renvoyons vers notre test pour plus d’informations.

Une édition collector a également été annoncée. Elle sera disponible en novembre prochain et contiendra :