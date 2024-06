De la survie post-apo en juillet

C’est officiel, Once Human viendra se loger au début de la période estivale, plus précisément le 9 juillet 2024. Comme initialement prévu, il sera disponible sur Steam et l’Epic Games Store. Mais si vous souhaitez découvrir le titre un peu plus tôt, sachez qu’une démo est en route et sera jouable sur la plateforme de Valve la semaine prochaine, dès le 10 juin, dans le cadre du Steam Next Fest. Notez d’ailleurs que cette démo est déjà disponible au pré-téléchargement et permettra de débloquer un skin exclusif pour véhicule, le Fizzy Pop.

Histoire de faire grimper un peu l’engouement, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pendant la conférence cette nuit. A première vue, on se trouve encore devant un énième jeu de survie avec une composante multijoueur dans un univers post-apocalyptique. Et c’est plutôt vrai, tant les séquences nous paraissent génériques. Mais pour apporter un peu de contexte, NetEase nous rappelle que l’on sera plongé dans un monde où l’humanité a quasiment été anéantie par des horreurs appelées les Déviants et qu’il faudra coopérer pour espérer reconstruire la civilisation. L’univers de Once Human est imprégné d’une substance mystérieuse appelée Stardust, qui a transformé l’environnement et les créatures en formes étranges et mutantes.

On nous promet une expérience aussi bien PvE que PvP, avec une dimension sociale tout de même assez présente, notamment pour construire des colonies. Jeu service oblige, le studio explique qu’il devrait y avoir des mises à jour régulières. Et si l’on ne peut pas s’empêcher de se dire que l’on fait face à « encore » un jeu de survie, notez tout de même les 13 millions de pré-inscriptions enregistrées, ce qui est tout de même un très joli score et qui a de quoi susciter un certain intérêt pour les sceptiques.