Un autre FPS à caméra embarquée qui se la joue multijoueur et réaliste

Dans ce nouveau trailer le titre de Reissad Studio composé de deux français, le soft nous montre d’ores et déjà tout ce qu’il a à nous offrir. Bodycam, qui sera centré sur le multijoueur et la coopération avec vos coéquipiers contre d’autres joueurs, vous proposera deux modes de jeux avec le célèbre team deathmatch (jouable jusqu’à 10 joueurs), mais aussi Body Bomb (5 contre 5).

Pour le reste, force est de constater que Bodycam offre une expérience nerveuse avec des graphismes phtoréalistes un peu à la manière d’un certain Unrecord, qui avait fait le buzz il y a quelques temps. Bien entendu, l’expérience sera diamétralement différente d’Unrecord étant donné que Bodycam se centre sur l’expérience multijoueur, contre solo pour la production des français de DRAMA. Sachez que le jeu dispose d’actuellement une poignée de maps avec des décors typés urbex, stand de tir, terrain d’airsoft ainsi qu’une autre carte située dans une forêt.

Ceci est déjà pas mal pour un titre en accès anticipé, et le titre se dote de quelques armes sympas comme un fusil à pompe, fusil d’assaut, mitrailleuse, grenade classique et flash. Il est à noter par ailleurs que le FPS sera continuellement alimenté en contenu sur cet accès anticipé, avec notamment de nouvelles armes et nouveaux modes de jeu à venir. Indéniablement, le FPS réaliste de Reissad Studio est parti pour être prometteur, et nous verrons bien comment le jeu évoluera à terme.

Bodycam est désormais disponible sur PC via Steam en accès anticipé.