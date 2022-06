The Last Faith

The Last Faith est un jeu d'action et d'aventure à mi-chemin entre les genres souls-like et metroidvania développé par Kumi Souls Games et édité par Playstack. Proposant une direction artistique faisant beaucoup penser aux licences Blasphemous et Castlevania, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre le périple d'Eric, un personnage amnésique se réveillant dans un monde mystérieux en proie au chaos, qui risque de voir son esprit et sa conscience se détériorer entièrement s'il ne s'en échappe par rapidement.