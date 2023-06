Europa : Un jeu d’aventure indépendant inspiré par Ghibli arrivera cette année

Un voyage paisible et contemplatif en prévision

Bienvenue sur Europa, lune de Jupiter, qui se montre plus verdoyante que ce que l’on avait imaginé. On incarne ici Zee, un androïde qui va enquêter au sein des ruines de ces beaux paysages, dans le but de découvrir l’histoire du dernier être humain vivant.

Aidé par son jetpack pour voyager, notre héros pourra traverser les cieux pour se rendre sur les différents puzzles qu’il doit résoudre, tout en admirant les magnifiques panoramas qui s’offrent à lui. Europa se présente comme un monde ouvert directement inspiré par l’esthétique des films Ghibli. Au départ, il s’agissait du projet d’un seul homme, Helder Pinto, un directeur artistique ayant travaillé sur Overwatch ou Diablo III. Il s’est depuis entouré d’une toute petite équipe pour donner vie à ce projet de plus en plus ambitieux.

Pour le moment, Europa compte déjà assurer sa sortie sur PC via Steam dans le courant de cette année 2023. Puis, le titre devrait sortir des versions consoles plus tard, mais on ignore à quelle date et surtout sur quelles plateformes.