Gangs of Sherwood : Tout savoir sur ce jeu d’action coopératif dans l’univers Robin des Bois

Pour les personnes qui découvrent Gangs of Sherwood, sachez qu’il s’agit d’un titre développé par Appeal Studios belge également en charge un certain Outcast 2 et récupéré par Nacon à l’édition. Si vous souhaitez tout savoir, on vous propose un résumé de toutes les informations connues jusqu’à présent. Sachez que cet article est une retranscription de notre vidéo sortie il y peu sur notre chaîne YouTube.

Robin des Bois rencontre la fantasy

Gangs of Sherwood nous plonge dans l’univers de Robin des Bois où l’on pourra incarner Robin, Marianne, Petit Jean ou encor ce bon vieux Frère Tuck. On devra alors faire face au Shérif de Nottingham et de ses nombreux acolytes. Sauf que petit twist, nous sommes dans un univers édulcoré avec de la fantasy. Les armées du shérif sont plus fortes grâce aux pouvoirs des pierres philosophales et nos personnages font se la jouer Robin des Bois (logique) pour voler aux riches et redonner aux pauvres. Sauf que pour ça, il va falloir passer par de la castagne.

Est-ce une alternative à Warhammer Vermintide 2 ?

Côté construction, Gangs of Sherwood est clairement très proche de tous ces jeux coopératif à 4. Back 4 Blood, Left 4 Dead… En fait, il se rapproche surtout d’un Warhammer Vermintide 2 à la troisième personne. C’est vraiment le feeling que l’on a eu en lançant le jeu. Cela se traduit par des niveaux linéaires où l’on part d’une première zone pour arriver à une destination, entrecoupée de petites arènes où il faut combattre. Des niveaux de vingt à trente minutes, avec des environnements comme la forêt de Sherwood ou le château volant du shérif.

On va alors lancer la mission et rejoindre les autres personnes. Puis on avance dans des couloirs, on arrive dans une zone qui sert d’arène, on combat un p’tit groupe d’adversaires, et on recommence. Parfois avec des typographies différentes, quelques actions à faire sur la route à plusieurs pour débloquer le passage, des coffres à ramasser pour glaner un peu de ressources et voilà.

Petite particularité plutôt sympa, sur la route, on avait parfois quelques embranchements. Certains juste pour choisir entre deux routes mais souvent, on avait un passage uniquement prévu pour tel ou tel personnage en fonction de ses caractéristiques. Robin peut se faufiler grâce à sa petite taille et à son agilité tandis que Frère Tuck peut soulever un objet lourd. Cela permettait de récupérer une récompense. Attention, il ne faut s’attendre à une réelle exploration, il s’agissait d’une petite variante de quelques secondes qui reste appréciable.

Comment est le gameplay ?

Pour le gameplay c’est de l’action à la troisième personne. Chaque personnage représente un archétype : Frère Tuck plutôt le tank bourrin, Robin, l’archer à distance.. Nous disposons d’une attaque classique, une attaque chargée, des compétences, une sorte d’instinct, une esquive, la possibilité d’aller plus vite…

Les développeurs nous ont avoué s’être inspiré de Devil May Cry, et on peut le ressentir à deux niveaux : déjà dans les combos, avec une action assez fluide et des enchainements qui vont varier selon les coups que vous donnez et dans quel ordre vous les réalisez. Puis aussi à travers un multiplicateur de combos qui s’affiche à l’écran et qui augmente en fonction de ce que vous faites. Cela vous donne un score en fin de partie histoire de vous motiver à faire mieux sur la prochaine mission ou pour vous comparer aux autres.

On a joué Robin et les sensations étaient bonnes. Un peu de mal au début à ressentir un vrai feeling manette en main mais une fois qu’on a trouvé les bons combos, c’était tout de suite plus intéressant. Et si on attaquait surtout à distance avec notre arc, on avait tout de même de chouettes possibilité au corps à corps ou en propulsant notre adversaire dans les airs pour l’enchainer avec des attaques aériennes. Frère Tuck servait de tank et Robin se la jouer à distance.

Nous avons aussi quelques variantes dans les objectifs histoire que cela ne soit pas trop répétitif. On avait des combats simples, des combats de boss, de la protection d’objectifs (un chariot), parfois on peut donner un peu d’or à des mendiants ou encore chasser un ennemi temporaire pour glaner une belle récompense. Classique, mais qui a le mérite de rythmer la progression, en espérant que l’ensemble soit assez varié pour éviter le côté répétitif.

Concernant les boss, nous avons pu en voir trois. Le premier qui était un soldat assez classique, le second qui restait en hauteur pour balancer des explosifs pendant que l’on devait s’occuper du menu fretin et le dernier, une grosse machine qui tapait bien plus fort et qui disposait de plusieurs phases.

Un repaire qui sert de HUB

Dernière chose à noter, entre deux niveaux, on retourne dans notre planque. Il s’agit d’un hub qui va vous permettre d’attendre la prochaine mission et d’utiliser votre or. Tout comme Vermintide, il s’agit d’un p’tit endroit pas bien grand avec quelques PNJ seulement. On peut faire des achats ou encore personnaliser nos compétences : puisqu’il faut le préciser, nous avons des variantes pour les capacités que l’on va débloquer au fur et à mesure et qui ajoutent une touche de personnalisation. Par exemple avec Robin, on pouvait davantage s’axer sur le corps-à-corps ou à distance, ou encore on pouvait modifier notre capacité pour récupérer un peu de vie.

Graphismes et direction artistique

Côté graphismes, on remarque que nous sommes sur un double AA. Ce n’est pas une claque, mais cela reste joli à regarder. Dans la session qu’on a faite, on n’a pas eu de soucis d’optimisation majeurs ou de gros problèmes. Un ou deux bugs mais nous étions sur une version loin d’être finale. Etonnement, nous avons une bonne lisibilité de l’action malgré les combos et les effets dans tous les sens.

Et si visuellement c’est joli, c’est aussi grâce à la direction artistique. Certains endroits étaient un peu ternes, certes, mais globalement, c’est réussi, avec des décors parfois vraiment beaux. On nous parle d’un univers fantasy, mais il faut avouer qu’avec les architectures choisies et les machines au loin, cela nous a parfois fait penser du steampunk. Quoiqu’il en soit, cette première approche était plutôt sympa. On attend de voir si tous les personnages seront aussi intéressants les uns que les autres et que le côté répétitif ne s’installe pas trop vite. Mais le mélange Robin des Bois Fantasy avec de la coopération, ça marche bien, et faut avouer que ça donne envie d’en savoir plus au lancement.

Quelle est la date de sortie de Gangs of Sherwood ?

A l’heure où sont écrites ces lignes, Gangs of Sherwood est prévu pour le 19 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Nous avons demandé aux développeurs si un suivi était prévu et il compte effectivement ajouter des choses après le lancement. Cependant, cela dépendra du succès rencontré. Une décision logique.

Est-ce que Gangs of Sherwood sortira en version physique ?

Il semblerait, oui. Si pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite du côté de l’éditeur, des versions boîtes ont été listées sur Amazon, aussi bien sur Amazon France, qui liste pour l’instant simplement le produit, que sur la division américaine d’Amazon, où l’on peut y voir une boîte et une jaquette.