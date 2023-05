The Pirate Queen : Un nouveau jeu d’aventure en réalité virtuelle mettant en vedette l’actrice Lucy Liu

Le Summer Game Fest à venir promet de mettre en lumière de nombreux titres issus de genres différents, grâce à des conférences thématiques qui offriront du divertissement pour tous les goûts. Mais étrangement, ce n’est pas du côté des émissions centrées sur la réalité virtuelle que l’on retrouver The Pirate Queen, un tout nouveau jeu d’aventure VR, puisque le jeu est programmé pour le Tribeca Festival. Et pour cause, il peut facilement se rapprocher de l’industrie cinématographique puisqu’il compte l’actrice Lucy Liu en tête d’affiche.