Marvel’s Wolverine et tous les jeux d’ici 2030 massivement en fuite chez le studio Insomniac Games

Une fuite massive chez Insomniac

Une catastrophe. C’est probablement le mot adéquat à cette situation dans l’entreprise concernée. La semaine dernière, on apprenait que le studio Insomniac Games avait été victime d’une cyberattaque. Le groupe derrière ce piratage avait alors lâché quelques images de Marvel’s Wolverine tout en réclamant une rançon de plus de 2 millions de dollars. Une semaine après l’échéance, les menaces ont été mises à exécution.

Avant de poursuivre, non, nous ne relayons aucune image, aucune slide de présentation ni aucune vidéo de gameplay qui ont été mises en ligne. Nous ne partagerons également aucun lien direct vers ces fuites. Cependant, comme ces informations circulent déjà massivement sur la toile, vous risquerez de tomber dessus.

Ce sont donc l’intégralité des projets en cours chez Insomniac Games qui viennent d’être partagés sur internet avec notamment la liste des jeux prévus d’ici 2030 mais également des images, visuels, gameplays et détails concernant le jeu Wolverine. Pire encore, des informations personnelles des développeurs et des acteurs ont été divulguées. Au total, ce sont plus de 1.7 To de données qui ont été piratées avec un total de 1.3 millions de fichiers qui viennent d’être lâchés.

C’est un énorme coup dur pour l’équipe et plus globalement pour le groupe PlayStation, qui avait déjà fait face à des attaques plus tôt dans l’année. On souhaite évidemment bon courage à toutes les personnes impactées et on rappelle que ces informations ont été obtenues de manière illégale, ce qui est bien plus grave qu’une simple fuite d’un employé ou d’une indiscrétion d’un journaliste.

Attention, ne croyez pas toutes les images

L’occasion de vous rappeler deux points très importants pour vous sensibiliser sur le sujet : tout d’abord, il faut savoir qu’il s’agit de contenus confidentiels qui ne sont pas été destinés au public. Autrement dit, toutes les informations liées aux fuites peuvent encore évoluer et ne sont pas fixées dans le marbre. Bien qu’une suite à Marvel’s Spider-Man est une perspective peu risquée, tous les projets sont des travaux en cours et ne seront peut-être jamais terminés, ou évolueront d’ici leur sortie, aussi bien dans leur forme que dans leur fond.

Ensuite, deuxième point, les images et vidéos que vous apercevrez peut-être sur les réseaux sociaux sont issus d’un jeu qui est encore en cours de développement. On pense à Marvel’s Wolverine, principal concerné dans cette histoire. Le titre est encore en cours de création et ce que vous voyez ne représentent donc pas le produit final. Un rappel nécessaire, surtout quand certains préjugés ont la vie dure.

Ce que nous apprennent les fuites

Nous ne divulguerons absolument aucune image ni détail concernant Marvel’s Wolverine. Nous n’évoquerons ni le casting, ni les éléments de gameplay, ni les détails scénaristiques qui sont tombés, par respect pour les artistes qui on travaillé dessus. Cependant, sans rentrer dans les détails, on peut tout de même noter quelques informations, qui ressortiront bien assez vite et que l’on évoque uniquement pour remettre en contexte.

Tout d’abord, il semblerait que sept à huit jeux soient en développement chez le studio, avec des estimations de sortie au-delà 2030. Sans grande surprise, les jeux Marvel ne sont pas terminés avec la signature d’un nouveau contrat pour plusieurs projets en préparation (Wolverine étant le premier). Une nouvelle IP est tout de même évoquée pour la décennie prochaine, ce qui pourrait sous-entendre une nouvelle création originale chez le studio. Quelques projets embryonnaires annulés sont aussi listés dans ces documents et ne verront jamais le jour.

La fuite touche également d’autres studios puisque certains documents internes de Sony se sont aussi retrouvés sur la toile. Des dommages collatéraux, où le projet multijoueur Horizon et la prochaine création de Bluepoint Games y sont évoqués. Le rachat d’Activision et comment Sony voit cette menace sont aussi des sujets listés.

On rappelle encore une fois que ces informations ont été obtenues de manière illégale et ne reflètent aucunement un planning définitif chez Insomniac Games. C’est pourquoi il faut faire attention avec ce type de données et ne pas prendre pour acquis ce que vous venez de voir ou de lire. On souhaite une nouvelle fois bon courage aux employés, qui ne voulaient certainement pas que leur travail soit divulgué de cette manière.