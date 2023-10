Frontier Developments : Le studio britannique envisage à son tour de licencier un nombre « indéterminé » d’employé(e)s

Telltale Games, Team17, Epic Games, Embracer, Naughty Dog, Crystal Dynamics… depuis plusieurs mois maintenant, on ne compte plus le nombre de studios et d’éditeurs de jeux vidéo enchainant les vagues de licenciements pour des raisons diverses et variées. Et si certains et certaines d’entre vous espéraient peut-être que la situation allait s’améliorer, ce n’est malheureusement pas le cas. Selon le site GamesIndustry, plus tôt dans la journée, Frontier Developments (F1 Manager, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, Jurassic World Evolution, Planet Zoo…) a annoncé aux investisseurs envisager à son tour de se séparer d’un nombre « indéterminé » d’employé(e)s, notamment suite à « une période de performances financières décevantes. »