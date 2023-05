F1 Manager 2023 : Un trailer et des premières infos pour le jeu de gestion/management de Frontier Developments

Directeur sportif, F1 Sprint et mode Race Replay au programme

D’après le communiqué du studio britannique, ce deuxième opus de la licence nous permettra de profiter d’un gameplay encore plus dense que celui proposé dans F1 Manager 2022, notamment grâce à l’intégration du rôle de directeur sportif qui offrira « une gestion plus approfondie de l’équipe, des stands et de son programme d’entraînement pour mettre au défi les joueurs d’anticiper le risque d’erreurs coûteuses et la rapidité des arrêts aux stands. »

Le titre nous promet également de nous confronter à « de nouvelles considérations de poids » qui nous obligeront à bien réfléchir pour trouver le meilleur équilibre possible entre les performances et la fiabilité de nos monoplaces tout en veillant à rester dans les clous du plafond budgétaire imposé par la FIA.

Autres ajouts au programme, « les futurs directeurs d’équipe définiront l’orientation de leur équipe en fixant l’axe de développement de leur effectif actuel, en repérant la prochaine génération de talents à partir des championnats F2 et F3 entièrement simulés ou en négociant des contrats pour la saison suivante afin de garantir un succès pluriannuel. »

Côté week-ends de Grand Prix, les courses F1 Sprint feront leur apparition et un nouveau système de confiance des pilotes sera présent, ce qui devrait rendre les batailles en piste « plus intenses, dynamiques et palpitantes ». Notez aussi que la Carrière ne sera pas le seul et unique mode de jeu disponible puisque cet épisode introduira le Race Replay qui « permettra aux aspirants directeurs d’équipe de réécrire des moments clés tout au long de la nouvelle saison de courses » sans plus de précisions pour le moment.

Rendez-vous l’été prochain pour découvrir F1 Manager 2023 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.