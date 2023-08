La version physique de F1 Manager 2023 prend du retard sur PlayStation et Xbox

Un retard pas si contraignant

Disponible depuis quelques semaines dans sa version numérique, F1 Manager 2023 nous avait également promis une édition physique. Une belle boîte pour les amoureux et amoureuses des objets posés dans une étagère, qui était jusqu’ici prévue pour le 31 août 2023. Un décalage déjà annoncé, mais qui va s’amplifier de quelques jours : Fireshine Games, Frontier Developments et Just For Games viennent malheureusement d’annoncer que celle-ci aura un peu de retard.

Rien de bien dramatique puisqu’au lieu de la semaine prochaine, on devra attendre jusqu’au 12 septembre 2023, date à laquelle F1 Manager 2023 sera disponible en boîte sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Deux petites semaines en plus donc. Les précommandes restent toujours toujours en ligne au même prix, à une bonne cinquantaine d’euros, bien que l’on peut le trouver à 44.99€ sur Amazon. Une petite remise qui est toujours bonne à prendre.