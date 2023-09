Crystal Dynamics, le studio derrière le prochain Tomb Raider, est touché par des licenciements

Embracer est définitivement dans la tourmente

L’annonce est tombée hier soir : le studio Crystal Dynamics se voit être contraint de licencier 10 personnes suite à une restructuration, qui fait part d’un plan économique plus global lancé par Embracer Group (et qui devrait se poursuivre jusqu’en mars 2024).

Parmi les personnes qui ont été mises à la porte, on retrouve 9 personnes travaillant au sein de la branche marketing du studio ainsi qu’une autre travaillant dans l’informatique, et Crystal Dynamics a eu la décence de faire suivre la nouvelle en appelant directement d’autres studios à recruter celles et ceux mis sur le carreau. Toujours est-il qu’il est triste de voir des personnes perdre leur emploi d’un jour à l’autre à cause d’une telle restructuration. A priori, cela ne devrait pas affecter le travail sur le prochain Tomb Raider, ni sur Perfect Dark, un jeu sur lequel le studio travaille en collaboration avec The Initiative pour le compte de Xbox.

Mais cela fait également suite aux licenciements chez Beamdog, autre studio possédé par Embracer, qui vient pourtant de sortir le jeu MythForce. Ce dernier n’a même pas eu le temps de s’installer que l’on apprend que 26 personnes ont été licenciées. Il y a fort à parier que cette vague de départs continue chez Embracer…