F1 Manager 2023 : Une date pour la version physique et des détails pour Race Replay

Pour revenir sur la saison officielle

Annoncé fin avril, F1 Manager 2023 va faire suite au premier essai en la matière de Frontier Development. Un jeu qui mélange gestion et management d’une écurie, une approche plus stratégique qu’un F1 par Codemasters donc. Pas dénué de défauts, le premier avait volet avait cependant posé des bases solides, qui, on l’espère, seront développées et plus ambitieuses dans cette mouture 2023.

Cela passera notamment par un tout nouveau mode. En complément du traditionnel mode carrière, on pourra partir en Race Replay, qui est en quelque sorte l’occasion de revivre certains moments clés de la saison officielle actuelle. Cela se fera à travers deux types de scénarios, Starting Grind, où l’on prend le contrôle de l’équipe souhaitée dans les conditions réelles, ou Race Moments, sur un grand prix spécifique avec un objectif précis.

Ces mécaniques avaient été évoquées lors de l’annonce de la date de sortie mais sont davantage détaillées dans la nouvelle bande-annonce dévoilée au PC Gaming Show, visualisable juste ci-dessus. A vous de réécrire les grands prix officiels en jouant sur la stratégie pour faire mieux que l’écurie que vous prenez (difficile de ne pas titiller Ferrari sur cet aspect) ou d’améliorer les chronos pour marquer le plus de point.

Dans la foulée, nous avons la confirmation que la version physique arrivera courant de l’été. Si l’édition numérique sera disponible le 31 juillet, il faudra attendre le 31 août pour mettre la main sur une version boîte, une boîte distribuée par Just for Games dans nos contrées. Les précommandes ne devraient plus tarder. Le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.