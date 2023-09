Embracer se dit être ouvert à la vente de studios et s’apprête à en ferme plusieurs

L’hécatombe n’est pas terminée…

Une séance de questions-réponses (relayée par Game Developer) organisée lors du rendez-vous annuel de l’entreprise a permis de nous en apprendre plus sur la stratégie que compte adopter Embracer pour se sortir de cette mauvaise situation. Sans surprise, cela passer vers la vente de studios puisque Lars Wingefors, PDG du groupe, se dit ouvert à l’idée en déclarant qu’il y a de nombreux acteurs sur le marché prêts à racheter certaines équipes. La mode est à la consolidation et Embracer l’a bien compris, c’est pourquoi il pourrait facilement vendre certains studios. Forcément, on pense à Gearbox.

Mais il compte aussi fermer d’autres studios. Lars Wingefors n’hésite pas à dire que cela reste une possibilité, voire même que certaines fermetures seront inévitables dans les prochains mois :

« À terme, nous prendrons la décision de restructurer ou de réduire la taille de certaines équipes, et il y aura quelques cas de fermetures. C’est difficile et cela prend du temps, mais nous l’avons annoncé en juin et maintenant nous sommes fin septembre et nous sommes confiants d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour la fin de l’exercice fiscal. »

Autrement dit, les mauvaises nouvelles vont s’enchainer jusqu’en 2024 et aucune équipe chez Embracer ne doit être tout à fait sereine. Une situation vraiment dommageable à laquelle il est pénible d’assister, en souhaitant bonne chance à toutes les personnes qui se feront licencier au cours ce processus.