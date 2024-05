Mortal Kombat 1 : Homelander boit du petit lait dans sa première vidéo de gameplay

Et Ferra arrive en personnage Kameo

Avant d’avoir droit à sa vidéo de gameplay détaillant tout son moveset ainsi que sa date de sortie, Homelander se montre rapidement avec un teaser qui met en évidence la puissance de ce personnage, ainsi que ses étranges obsessions. NetherRealm a décidé de rendre totalement hommage au portrait du vilain incarné par Antony Starr sur le petit écran, même si l’acteur ne reprendra malheureusement pas son rôle ici pour doubler le personnage (c’est Chris Cox qui le remplace). On se console avec un skin qui rend parfaitement honneur à la façon dont le Protecteur apparaît dans la série TV.

Et si vous ne connaissez pas vraiment le personnage et que vous vous demandez pourquoi vous venez de voir un soi-disant super-héros boire du lait de cette drôle de façon, on ne pourra que vous encourager à aller jeter un oeil à la série The Boys, aussi sanglante que ce Mortal Kombat.

Mortal Kombat 1 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.