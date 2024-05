Honkai Star Rail : Le RPG de HoYoverse est-il plus fort que Genshin Impact ? Le bilan après le premier anniversaire du jeu

Une première mue réussie

On ne vous refera pas les présentations ici puisque notre test du jeu est toujours viable un an après, même si cette première année nous permet d’avoir une autre vision sur le gacha de HoYoverse. En suivant la grande tradition de Genshin Impact via l’apport de nouveautés toutes les six semaines, avec des mises à jour réglées comme un coucou-suisse (sauf pour la version 2.0 qui s’est étalée dans le temps), Honkai Star Rail ne dispose évidemment plus du même contenu qu’à sa sortie.

Si l’on met de côté l’extension de la quête principale du titre ainsi que tous les événements qui sont venus ponctués les updates, on peut surtout noter l’arrivée d’une nouvelle planète à visiter avec la somptueuse Penacony. Un environnement qui oscille entre quelque chose de très urbain et festif, tout en ayant une part plus onirique et surtout plus sombre. Jarilo-VI et le Luofu était déjà des réussites, mais Penacony met la barre encore plus haut, ce qu’il doit aussi à une intrigue nettement plus réussie que celle de la précédente planète, pleine de retournements de situations et surtout remplie de personnages charismatiques.

L’arrivée d’un nouveau monde dans Honkai Star Rail n’est cependant pas aussi excitant qu’une nouvelle région dans Genshin Impact, il faut bien le reconnaître. Par sa nature de RPG très linéaire, l’exploration n’est pas une priorité ici, et on fait le tour de ces quartiers assez rapidement. C’est sans doute l’un des problèmes du jeu : entre deux mises à jour, une fois les quêtes et événements terminés, l’ennui pointe le bout de son nez.

D’autant plus que les événements proposés sont limités par la structure du jeu et ne peuvent guère se réinventer. Entre enchaîner des combats ou faire de la gestion de commerce, rien jusqu’à la version 2.0 ne semblait très excitant ici. Cette dernière mise à jour a apporté un peu de diversité avec plus de mini-jeux, mais rien de vraiment palpitant. Revenir quotidiennement sur le jeu peut donc perdre de la saveur, et c’est l’un des soucis qui était pointés du doigt dès l’année dernière.

Du quotidien à l’hebdomadaire

Deux solutions s’offraient alors à HoYoverse : augmenter la cadence des événements, ou rendre le jeu moins demandeur en temps. Et le temps est une composante essentielle dans des jeux services tels que ceux du studio chinois. Le sujet était d’ailleurs au centre de l’une de nos questions lorsque nous avons pu nous entretenir avec HoYoverse avant la sortie de Honkai Star Rail. Genshin Impact demande déjà un investissement certain pour être sûr de ne rien louper en jeu, et puisque les deux titres visent la même communauté (ou presque), on pouvait voir le problème arriver dans la mesure où tout le monde ne pourrait pas s’occuper des deux jeux en même temps. Le studio n’était pas vraiment inquiet à ce sujet, mais force est de constater qu’il a pris des mesures pour éviter cette « surcharge » de temps de jeu.

Il a commencé à rendre les événements (importants) moins ancrés dans une période donnée. Contrairement à Genshin Impact, Honkai Star Rail ne vous punit pas si vous n’avez pas le temps de jouer lorsqu’un événement temporaire a lieu. Celui-ci reste disponible après son « expiration » tout comme une grande partie de ses récompenses, vous permettant ainsi de ne manquer aucune quête du jeu. Dans un titre où l’on arrive vite au bout du contenu, cet ajustement était plus que nécessaire.

Mais le jeu a surtout introduit une mesure essentielle qui a quelque peu changé le rapport que l’on pouvait avoir au quotidien avec le jeu. Dans Honkai Star Rail, effectuer des « donjons » (on les nomme comme ça pour faciliter l’explication) pour augmenter la force de vos personnages vous demande de l’énergie, une habitude pour un gacha. Cette énergie se restaure avec le temps, mais elle atteint forcément une limite afin de vous demander de revenir de manière quotidienne sur le jeu pour la dépenser. C’est surtout à cause de cette mécanique qu’un gacha comme Genshin Impact est très chronophage, puisque ne pas utiliser cette énergie, c’est manquer le bon rendement des récompenses offertes par le jeu.

Conscient que le Honkai Star Rail n’était pas Genshin Impact et que les deux pouvaient se tirer dans les pattes à cause de cela, HoYoverse a très vite décidé d’augmenter le seuil maximal d’énergie à collecter. Une mesure qui n’était pas suffisante, jusqu’à l’arrivée d’une autre fonctionnalité, qui permet d’accumuler l’énergie plusieurs jours d’affilée. Ainsi, ne pas jouer au titre pendant plus d’une semaine ne devient pas forcément un souci dans la mesure où cette énergie accumulée peut être dépensée en une seule session de jeu. Entre cela, un Season Pass qui ne demande plus d’activité quotidienne et le fait de pouvoir revisiter les anciens événements parus sur le jeu, Honkai Star Rail devient ainsi moins énergivore et respecte un peu plus votre temps de jeu.

Plus de récompenses pour mieux cacher les problèmes du gacha

La solution n’est pas miraculeuse pour autant. En bon gacha qu’il est, l’intérêt premier du jeu est de vous proposer d’acquérir de nouveaux personnages via des bannières qui sont elles limitées dans le temps. Un système assez prédateur dans la mesure où vous n’avez qu’un certain nombre de semaines pour jouer à la loterie afin d’obtenir le personnage souhaité, quitte à souvent perdre et à avoir ce compte à rebours en face de vous qui viendra de plus en plus vous convaincre de sortir votre carte bleue.

Sur cet aspect, Honkai Star Rail n’est pas tellement différent des autres productions du studio, ni même des jeux du genre sur le marché. Le taux d’obtention d’un personnage 5 étoiles reste bas et si l’on compte cela en argent réel, avoir 100% de chance d’obtenir le personnage peut vite faire grimper la facturer au-delà de la centaine d’euros.

Un reproche qui a longtemps été fait à Genshin Impact, et qu’il l’est d’ailleurs toujours. Et si l’on s’acharne autant à dresser une comparaison entre les deux titres, c’est certes parce qu’ils partagent le même modèle économique discutable tout en étant produit par le même studio, mais aussi pour montrer que Honkai Star Rail semble tirer les bonnes leçons des erreurs de son prédécesseur. Après tout, avec plusieurs milliards de dollars générés depuis son lancement, Genshin Impact peut être un formidable terrain d’expérimentation sans pour autant que cela ne vienne grandement impacter ses revenus, puisque la communauté du jeu est maintenant trop ancrée dans l’expérience pour quitter le navire subitement. Honkai Star Rail n’a pas cette chance et se devait d’éviter certaines fautes trop problématiques.

C’est en partie pour cela qu’il se montre bien plus généreux côté récompenses, avec des « tickets d’invocation » distribués plus fréquemment. Le jeu est même allé jusqu’à offrir un personnage 5 étoiles gratuit (le bien nommé Dr. Ratio) dès sa version 1.6, chose que Genshin Impact n’a jamais osé faire malgré ses bientôt quatre années d’existence et de multiples polémiques sur la radinerie de ses anniversaires qui lui ont valu plusieurs review-bombing.

Le petit nouveau prend le lead

Est-ce aussi car Honkai Star Rail a généré moins d’argent à ses débuts et se doit de fidéliser autrement sa communauté ? C’est une partie du problème, mais n’allez pas croire que le RPG est un petit poucet face à l’ogre Genshin. Aux alentours de sa version 2.0, lancée en février dernier soit moins d’un an après sa sortie, le dernier jeu en date de HoYoverse a dépassé la barre des 100 millions de téléchargements. Un palier majeur qui ne traduit pas pour autant d’une forte rentabilité.

Pour voir s’il l’est vraiment, on ne peut que se fier aux rapports de sites comme Sensor Tower ou AppMagic, bien qu’incomplets en l’absence de certaines données comme les revenus générés sur consoles. C’est en novembre dernier que Honkai Star Rail aurait dépassé la barre symbolique du milliard de dollars générés. Soit un peu plus de sept mois après son lancement initial, ce qui est une performance plus que remarquable et dont peu de jeux peuvent se targuer aujourd’hui. Le RPG a cependant été légèrement moins rapide que son prédécesseur, puisque Genshin Impact avait passé ce cap en un peu moins de six mois. Pas de quoi rougir non plus donc. D’autant plus qu’il a récemment montré qu’il n’allait pas s’accrocher à cette place d’éternel second.

Car l’économie des gacha n’est pas linéaire. Il suffit qu’un jeu mette en avant un personnage populaire sur l’une de ses bannières d’invocations pour que les chiffres s’envolent. Genshin Impact l’a montré, et Honkai Star Rail le prouve une fois de plus. Depuis l’arrivée de sa version 2.0 en février, le titre enregistre des résultats en hausse grâce à la popularité de personnages comme Black Swan, Aventurine, et surtout Achéron.

Plus il y a de personnages importants à invoquer, plus la communauté dépense. Ainsi, en février, si l’on ne se base que sur les chiffres réalisés sur mobiles (via AppMagic), Honkai Star Rail a dépassé de Genshin Impact avec 90,5 millions de dollars générés contre 89,8 millions. Un fossé qui s’est agrandi en mars, avec 118,3 millions de dollars pour le RPG contre « seulement » 58,5 millions pour Genshin. Pour ce même mois, Sensor Tower affirme de son côté que Honkai aurait généré 145 millions de dollars (toujours sur mobiles), loin devant Genshin qui serait à 68 millions, et même loin devant tous les autres concurrents sur le marché.

Une différence qui s’explique de plusieurs manières, si l’on prend aussi en compte que les mises à jour récentes de Genshin Impact (la version 4.4 et 4.5) étaient plus faibles qu’à l’accoutumée, surtout face à un Honkai Star Rail qui introduisait sa version 2.0 à la même époque. Il est en tout cas intéressant de voir qu’il y a ici une certaine forme de balance entre les deux titres, qui laisse bien penser que celles et ceux qui dépensent de l’argent dans l’un dépense aussi dans l’autre. Et si cette communauté partagée dépense trop dans l’un, elle peut moins se permettre de faire de même dans l’autre sur une même période.

L’équilibre parfait ?

Est-ce que se faire concurrence à soi-même n’est pas un problème pour HoYoverse ? Pas le moins du monde si l’on se base sur le dernier rapport de l’Hurun Research Institute (relayé par Kotaku), qui estime qu’il s’agit là de l’entreprise privée (disons « indépendante ») la plus rentable dans le monde du jeu vidéo, juste devant Niantic. HoYoverse est même valorisé à plus de 23 milliards de dollars aujourd’hui, et s’il le doit en grande partie à Genshin Impact, c’est peut-être Honkai Star Rail qui lui permet également de tenir sur la durée.

Ce dernier n’a sans doute pas le même impact culturel que Genshin, et ce même s’il a droit au même traitement de faveur dans les grands rendez-vous internationaux en étant mis en avant dans à peu près toutes les conférences de ce cher Geoff Keighley. Mais cette renommée moindre ne l’empêche pas d’imprimer beaucoup de billets verts.

L’arrivée de Penacony et des multiples récompenses pour l’anniversaire jouent pour beaucoup dans le fait que le titre se porte mieux que jamais un an après sa sortie. HoYoverse a réussi à transformer l’essai tout en trouvant un équilibre avec son autre mastodonte. Désormais, l’entreprise peut se reposer sur l’un des deux jeux lorsque l’autre affiche des performances plus faibles en fonction des mises à jour apportées. Reste à voir si ou comment Zenless Zone Zero va venir bousculer le rapport de force au sein même des productions de HoYoverse. Dans tous les cas, le studio en ressortira encore certainement comme le grand gagnant.