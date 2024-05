Cherchez les camarades de Baran

Récompenses : Générateur de champ biotique – Potion hautement concentrée – Grenade incapacitante

Pour débloquer cette quête, il faudra impérativement avoir terminé la quête annexe « Oubli ». Après avoir effectué cette mission, retournez sur Eidos 7 et plus précisément au point de téléportation « Entrée du centre ville ». Dirigez-vous ensuite vers la station de tram et descendez par le chemin anciennement inondé. En allant à l’étage inférieur, vous allez croiser un PNJ devant un bâtiment qui va vous demander d’aller retrouver ses camarades disparus.

Pour les trouver, il suffit simplement de continuer votre descente pour aller à un étage inférieur (le plus bas). Scannez les environs jusqu’à voir un interrupteur rouge sur lequel vous pouvez appuyer pour lever une grille vous laissant entrer dans une pièce avec les corps des deux disparus.

Ramassez toutes les notes dans cette pièce et retournez voir Baran. Un choix sans grande conséquence va s’offrir à vous, celui de donner ou non le journal. Cela n’a aucun impact sur la suite de l’aventure, mais si vous souhaitez prendre soin de ce PNJ, mieux vaut lui cacher la vérité pour qu’il ne connaisse pas un triste sort.

