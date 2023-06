F1 Manager 2023 sortira le 31 juillet, le mode Race Replay présenté

Faites mieux que la stratégie Ferrari

C’est officiel : F1 Manager 2023 sortira le 31 juillet 2023 sur PC et consoles. Frontier Developments vient de confirmer la date de sortie, logée un mois plus tôt que celle de son prédécesseur sorti fin août 2022. Cependant, mauvaise surprise pour les amoureux et amoureuses de la boîte, l’édition physique ne sera pas présente au lancement mais seulement en décalé, sans date précise.

Cela n’empêche pas le studio britannique de proposer une Deluxe Edition vendue quelques piécettes en plus. Celle-ci proposera un pack de scénarios exclusifs (avec 12 scénario pour le mode Race Replay) – ce qui nous laisse forcément sceptique en attendant de connaître son contenu exact ainsi qu’un accès anticipé, permettant d’y jouer quatre jours à l’avance, soit le 27 juillet.

Les développeurs en profitent pour survoler l’une des nouveautés de cette mouture : s’il sera toujours possible de faire sa propre carrière avec l’arrivée de quelques ajouts, un nouveau mode fait son apparition. Appelé Race Replay, celui-ci nous permet de revivre les moments clés de la saison en cours, avec deux types de scénarios possibles :

Starting Grid , où l’on pourra prendre le contrôle de l’équipe de notre choix en revivant une course dans ses conditions réelles (positions sur la grille de départ, probablement la météo…)

Race Moments, qui s'arrête uniquement sur un scénario spécifique au cours d'un Grand Prix avec un objectif précis à réaliser avant la fin de la course.

On imagine que ce nouveau mode permettra de dynamiser un peu et de souffler entre deux grandes dates du calendrier dans le mode principal. Comme on s’en doutait, il sera également alimenté au fil de l’avancée du calendrier officiel de Formule 1.

On rappelle également que d’autres nouveautés arrivent dans ce nouveau volet : outre l’arrivée d’un directeur sportif qui approfondira la gestion de l’équipe, les courses Sprint seront également jouables. On nous évoque aussi un nouveau système qui encourage à prendre des risques sur la piste, ce qui pourrait aussi bien améliorer votre résultat que vous conduire à l’erreur.

F1 Manager 2023 est maintenant prévu pour le 31 juillet 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series au prix affiché de 54.99€ pour l’édition standard et à 69.99€ pour la deluxe. Les précommandes sont lancées dans la foulée, cette après-midi et permettent d’ailleurs de récupérer quelques bonus.