Forza Street sort aujourd’hui sur iOS et Android

Lancé en 2018 sur PC sous le nom de Miami Street par Microsoft avant d’être renommé l’an passé, Forza Street est disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android.

Une minute chrono pour devenir l’as des courses de rue

Proposant des commandes tactiles simplifiées et adaptées aux mobiles, cette version free-to-play de la célèbre série Forza, qui a renforcé son équipe il y a quelques mois, vous permet d’effectuer des courses nocturnes d’une seule minute. Collectionnez de nombreux véhicules, améliorez-les et personnalisez-les pour devenir le roi ou la reine de la rue.

En plus de proposer divers événements limités dans le temps, le titre est cross-save. Vous pouvez donc commencer à jouer sur PC puis poursuivre votre partie sur mobiles en liant votre compte Xbox Live à votre appareil.

Notez que, si vous vous connectez avant le 5 juin, vous obtiendrez le Founder’s Pack qui comprend de l’argent virtuelle et une Ford GT 2017. Les possesseurs de téléphones Galaxy qui téléchargeront le jeu par l’intermédiaire du Galaxy Store débloqueront la Ford Mustang 2015 avec des motifs personnalisés et ceux qui utilisent le Galaxy S20 auront en plus la Chevrolet Corvette C7 Z06 2015, une livrée unique, des crédits et de l’or in-game.