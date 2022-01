Forza Street : Le free-to-play fermera ses portes au printemps prochain

Si Forza Horizon 5 n’en finit plus d’attirer les joueurs et joueuses du monde entier, il faut croire que Forza Street n’a malheureusement pas connu le même succès. Lancé en 2018 sur PC sous l’appellation Miami Street avant d’être renommé un an plus tard et d’arriver sur mobiles il y a deux ans, le jeu de course free-to-play ne sera plus jouable à compter du printemps 2022.

Des remboursements pour les microtransactions récentes

Comme l’indique une FAQ publiée hier sur le site Forza Support, les développeurs expliquent avoir pris cette décision dans le but d’utiliser ce qu’ils ont appris « pour créer de nouveaux produits Forza passionnants » sans plus de précisions.

Une ultime mise à jour a également été déployée afin de permettre aux pilotes « de terminer leurs objectifs de collection » et fermant définitivement la boutique en ligne dédiée aux microtransactions. Si vous avez dépensé de l’argent réel au cours des 30 derniers jours précédant la fermeture, vos achats seront automatiquement remboursés « conformément aux politiques des boutiques dans lesquelles ils ont été effectués. »