Pour renforcer son prochain Forza, Playground Games recrute encore

Playground Games est une entreprise qui grossit énormément ces derniers temps. Le studio, racheté par Xbox Game Studios en 2018, est réputé pour bosser sur la série Forza Horizon. Mais l’équipe est aussi attendue au tournant pour un action RPG en monde ouvert. Aujourd’hui, on apprend que quatre artistes/développeurs viennent de rejoindre l’aventure.

Un avenir qui s’annonce très bon

Ce sont donc Kyle Moody (anciennement chez Foundry 42), Nigel Norman (Codemasters), Nathan Doye (Sony London) et Florian Puertolas (Black Shamrock) qui viennent d’être embauchés. Tout de suite, le studio explique que c’est pour renforcer l’équipe Forza, et non pour leur nouvelle licence. Ils travailleront sur l’animation, le level design et les environnements pour la franchise de jeux de course.

Crée en 2009 par d’anciens employés de Codemasters, Playground Games est un studio en pleine évolution. En novembre 2017, le studio avait investi un bâtiment de St Alabns House puis doubler leur effectif en termes de salariés. Depuis, des scénaristes de Rocksteady semblent avoir rejoint l’entreprise pour le fameux RPG en monde ouvert qui, selon les bruits de couloir, serait un potentiel Fable 4.