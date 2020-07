Fortnite : un vaisseau spatial est caché sous l’eau

Depuis quelques jours, une nouvelle alimente les réseaux et sites de Fortnite : la présence d’un vaisseau spatial crashé sous l’eau proche de Craggy Cliffs. Pourquoi est-il là et qui le conduisait ? Une folle rumeur annonce le retour d’un personnage bien connu des joueurs du Battle-Royale.

Une capsule endommagée

Si vous vous rendez au Nord de Craggy Cliffs (entre le Phare de Lockie et la centrale nucléaire de Steamy Stacks au Nord de la carte), dans les profondeurs abyssales se trouve un drôle de véhicule planté dans le sable. Une sorte de vaisseau spatial bi-place fortement endommagé et qui n’a rien à faire ici.

Ce vaisseau a été repéré par les joueurs lors de la dernière mise à jour du jeu suite à la descente du niveau général de l’eau sur la carte. Vous pourrez mieux admirer cet objet en mode rediffusion afin de le scruter de tous les cotés. A noter qu’avec la baisse du niveau de l’eau qui va se poursuive durant les prochains jours, le vaisseau sera très certainement à l’air libre très bientôt.

Quand on se rapproche, on aperçoit qu’une seule personne n’est présente dans la capsule, semblant en hyper-sommeil. L’autre voyageur pourrait être une femme, Siona, présente dans le passe de combat avec une variante portant un casque de cosmonaute. De plus, de nombreux items dans le passe de combat sont en rapport avec l’espace.

Des pièces égarées

Il semblerait que d’après les fichiers du jeu, des défis soient à venir afin d’aider les habitants du vaisseau à le réparer pour pouvoir repartir et continuer leur périple. Pour l’heure, une pièce ressemblant à un réacteur, a été retrouvée non lieu du lieu du crash. Plantée dans la falaise proche de la ville, la pièce a provoqué un impact tel qu’on devine la violence du crash.

D’autres pièces seront certainement retrouvées très bientôt car 3 pièces manquent dans la carcasse de l’objet volant. De quoi alimenter des défis pour plusieurs semaines.

Le Visiteur de retour ?

Les joueurs ont établi une théorie pensant que Siona, ou son alter masculin dans le vaisseau, pourrait faire partie des Sept, groupe dans lequel est présent Le Voyageur, un des personnages principaux du Chapitre 1 de Fortnite avec sa fusée ayant provoqué un trou noir en octobre dernier notamment. De quoi alimenter une théorie selon laquelle les deux Chapitres du jeu seraient liés et avoir une histoire commune. Affaire à suivre…