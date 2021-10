Fortnite : Un partenariat avec le film Dune annoncé

On ne peut plus arrêter Fortnite dans sa course au partenariat, le jeu a accumulé un nombre incalculable de collaborations et cela n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, Epic Games annonce que Timothée Chalamet et Zendaya arriveront bientôt dans la boutique d’objets de Fortnite, en tant que Paul Atréides et Chani du film, Dune.

Dune pierre deux coups

Lorsque deux œuvres à succès se rencontrent, forcément l’odeur du partenariat se fait sentir. Ainsi, les joueurs et les joueuses de Fortnite pourront obtenir dans la boutique d’objets la tenue de Paul Atéides, jouée par Timothée Chalamet, et celle de Chani, interprétée par Zendaya.

En plus de tout cela, il sera possible de débloquer un planeur, deux accessoires de dos et pioches, ainsi qu’une danse rappelant celle utilisée dans le film pour esquiver les vers de sables. De plus, celles et ceux voulant dépenser leurs précieux V-Bucks à foison, pourront directement acheter des packs comprenant les différents ensembles, ainsi qu’un écran de chargement en bonus.

Ces nouveaux cosmétiques devraient bientôt faire leur apparition dans la boutique d’objet de Fortnite, et ce, sur toutes les plateformes où est disponible le titre d’Epic Games.