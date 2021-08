Fortnite dévoile son mode Imposteurs grandement inspiré d’Among Us

Le phénomène Among Us sévit depuis plusieurs mois sans démériter. Vous n’avez jamais joué à ce jeu au concept original ? Nous vous laisserons corriger cette erreur. Il faut croire que ce succès est même remonté jusqu’aux oreilles des dirigeants d’Epic Games puisqu’aujourd’hui, Fortnite déploie dans sa mise à jour v17.40, un nouveau mode de jeu, nommé Imposteurs, grandement inspiré du jeu multijoueur.

Ne faites confiance à personne

Vous le découvrez dans le trailer ci-dessus, ce mode sera l’occasion de découvrir les tréfonds de l’Institut Onirique (IO) qui semble être aux commandes de la boucle subie par les personnages de l’île de Fortnite.

Après le désaveu de l’agent Jones qui a décidé de lutter contre les actions de l’IO lors de la précédente saison, l’Institut recherche les taupes et imposteurs présents dans ses rangs et qui sabotent leurs expériences et les matériels de l’organisation.

Dans ce mode de jeu jouable jusqu’à 10 joueurs, certains joueront les Agents et d’autres les Imposteurs (8 agents pour 2 imposteurs si vous êtes au complet).

Le but des Agents ? Accomplir les tâches afférentes aux agents (réparer le bus de combat, équilibrer les coffres et lamas etc.) pour remporter la partie ou alors traquer les imposteurs pour voter contre eux et les éliminer du jeu.

Le but des Imposteurs ? Empêcher les Agents de réaliser leurs tâches, saboter les équipements de l’Institut, éliminer les Agents isolés et se fondre dans la masse pour ne pas être repérés.

Vous avez très certainement reconnu toutes les mécaniques d’Among Us adaptées ici à l’univers du Battle Royale. Une carte est également disponible pour vous permettre de vous déplacer aisément dans l’Institut avec la présence de salles étranges.

Les Imposteurs disposent de features pouvant les aider dans leurs actions : téléporter tous les joueurs ailleurs dans l’Institut pour brouiller les pistes, transformer tout le monde en banane pour passer inaperçu etc.

Si un Agent découvre un fragment d’un autre joueur abattu, il peut le signaler et ainsi provoquer un vote qui se fera par émoticones et chat contextuel et donc pas forcément en vocal sauf si vous jouez en partie privée.

Bref, un mode de jeu à tester et qui risque de faire des heureux tant Among Us est aujourd’hui populaire. Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés sur l’article dédié sur le site d’Epic Games.