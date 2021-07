Fortnite lance une semaine de célébration à la communauté LGBTQIA+

Alors que la Saison 7 du Chapitre 2 bat son plein, et que le procès entre les géants Apple et Epic Games n’a toujours pas rendu son verdict définitif, Fortnite accueille cette semaine l’événement Fierté Royale, mettant en avant toute la communauté LGBTQIA+ du jeu avec une succession de récompenses et clins d’oeil.

Une semaine haute en couleurs

Comme l’exprime le site officiel du jeu, toute la semaine et jusqu’au 28 juillet à 2h du matin, l’événement vous permettra de remporter des récompenses colorées exclusives et aussi d’apercevoir un énorme arc-en-ciel dans le ciel du jeu, pour mettre en avant et rendre hommage aux joueurs de cette communauté.

Au programme, 6 récompenses telles que :

L’aérosol Cœur coloré

L’aérosol Lama coloré

L’aérosol Boogie-woogie coloré

L’aérosol Étoile colorée

Le revêtement Soleil et arcs-en-ciel

L’émote Un arc de remerciement

De plus, un accessoire a été ajouté dans le mode créatif et des pistes radios (d’ordinaires présentes dans Rocket League) par des membres de cette communauté seront également disponibles dans les voitures disponibles en jeu.