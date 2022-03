Forspoken nous montre comment se débrouillent les ennemis du jeu avec 6 minutes de gameplay

Bien qu’il ait été repoussé à cet automne, Forspoken continue de faire parler grâce à sa présence lors du dernier State of Play, mais aussi chez Game Informer, puisque le jeu fait l’objet de plusieurs vidéos et articles au sein du magazine. C’est donc l’occasion de découvrir un peu plus de gameplay en provenance du prochain jeu de Square Enix, avec une nouvelle vidéo qui s’attarde cette fois-ci sur les différents ennemis que Frey va rencontrer sur sa route.

Frey face à la corruption

6 minutes de gameplay en 4K, c’est ce qui vous attend avec cette nouvelle vidéo, qui se concentre surtout sur les combats de Forspoken. Un brouillard mystérieux a donné naissance à des créatures fantastiques et inquiétante, notamment en corrompant les animaux de ce monde.

Chaque ennemi aura alors trois niveaux d’infection, qui vont changer son apparence et sa puissance. On découvre même un mini-boss nommé « Pitiless Arbiter », qui compte bien terrasser Frey et l’empêcher de sauver Athia.

Forspoken sortira sur PlayStation 5 et sur PC et sortira le 11 octobre 2022.