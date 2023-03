Square Enix : Les ventes de Forspoken et de plusieurs autres jeux déçoivent l’éditeur

Si vous suivez les résultats financiers de Square Enix, vous connaissez sans doute la chanson. On a l’impression qu’à chaque bilan, l’éditeur doit conclure que plusieurs de ses jeux n’ont pas rencontré le succès espéré, la faute à de mauvaises critiques ou à des sorties simultanées qui se font concurrence entre elles. C’est évidemment encore le cas aujourd’hui avec le bilan du groupe qui a été relayé par RPG Site, dans lequel on peut voir que Square Enix fait grise mine à cause de nombreux jeux qui n’ont pas du tout rempli leurs objectifs.

Qui est surpris ?

Pouvait-il en être autrement ? Avec le déluge de sorties que l’éditeur nous a proposé en fin d’année dernière, chaque jeu semblait marcher sur les pieds d’un autre tandis que les efforts marketing mis en place pour certains titres n’ont clairement pas été suffisants. Seul Forspoken a bénéficié d’une vraie mise en avant, mais cette campagne s’est soldée par un échec qui est désormais un peu plus clair. Après avoir annoncé la dissolution de Luminous Productions, Square Enix s’est enfin exprimé sur les résultats de Forspoken, et ils ne sont pas bons :

« Les tests de Forspoken, que nous avons publié le 24 janvier 2023, ont été difficiles. Cependant, le jeu a également reçu des commentaires positifs sur ses fonctionnalités, y compris parkour et son système de combat, il a donc donné des résultats qui serviront à améliorer d’autres jeux à l’avenir. Cela dit, ses ventes ont été médiocres, et bien que les performances des nouveaux titres sortis en février et mars seront déterminants, nous voyons un risque d’une baisse considérable pour nos bénéfices de l’exercice en cours. »

On comprend mieux pourquoi aucun chiffre de vente n’a été donné pour le jeu, qui se montre de plus en plus comme un four commercial assez important. Mais ce n’est pas le seul titre qui n’a pas atteint ses objectifs, même s’il est le seul vraiment cité. On peut supposer que dans le secteur des jeux HD, Crisis Core a pu redresser la barre tout comme Dragon Quest Treasures, mais on devine aussi que Valkyrie Elysium, Star Ocean: The Divine Force, Harvestella ou encore The Diofield Chronicle n’ont pas rencontré leur public. Public qui doit de toute façon être similaire, et qui a été forcé de faire un choix parmi ces titres qui se chevauchent l’un l’autre.

Il y a forcément des leçons évidentes à retenir de tous les échecs de l’année passée pour Square Enix, encore faut-il que l’éditeur tire les bonnes conclusions.