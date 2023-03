Accueil > Actualités > Forspoken : Le DLC In Tanta We Trust sera disponible en mai prochain

Même si Forspoken est très loin d’être un jeu honteux, Square Enix aura sans doute du mal à demander aux joueurs et aux joueuses de repasser à la caisse pour découvrir plus de contenu. Le titre aura provoqué la dissolution de Luminous Productions et est en partie responsable des mauvais chiffres de l’éditeur en ce début d’année. C’est pourquoi l’annonce de la date de sortie de son DLC intervient dans un contexte tout à fait particulier, qui ne va certainement pas l’aider à connaître le succès.

Découvrez le passé d’Athia

Le DLC "Forposken: In Tanta We Trust" sera disponible le 26 mai sur PS5 et PC. Découvrez dans ce contenu additionnel de #Forspoken le passé d'Athia et la bataille qui poussa les Tanntas à la folie. pic.twitter.com/Ep48hZ7sLS — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) March 29, 2023

Square Enix l’avait promis : malgré la fin de Luminous Productions, l’équipe derrière le jeu continuerait à travailler sur le jeu, au moins jusqu’à la sortie du DLC qui a été annoncé depuis un moment maintenant.

Cette extension nommée « In Tanta We Trust » sera donc disponible dès le 26 mai prochain, et nous embarquera 25 ans dans le passé, avant les aventures de Frey. Notre héroine fera un petit saut dans le temps et sera accompagnée par Tanta Cinta, qui l’aidera dans son combat. Frey disposera de nouveaux sorts pour faire face à la menace qui a ravagé Athia à l’époque. On découvre aujourd’hui une première image de ce DLC, en attendant un trailer.

Forspoken est disponible sur PlayStation 5 et PC. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.