Forspoken montre de nouvelles images lors du State of Play malgré son report

Ce mercredi 9 mars se tenait un nouveau State of Play made in PlayStation. Avec une présentation principalement tournée sur des jeux provenant d’éditeurs japonais à venir sur PS4 et PS5, Forspoken s’est finalement montré malgré son récent report.

Un petit coup de Frey pour le monde d’Athia

Pour ceux qui l’ignorent, Forspoken nous racontera l’histoire de Frey, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve sauvagement téléportée dans le monde fantastique d’Athia peuplé d’étranges créatures. Dans ce nouveau trailer de gameplay intitulé « Collision des mondes », nous nous retrouvons dans ce fabuleux monde mystérieux.

Alors que le monde ouvert semble toujours assez vide pour l’instant, divers affrontements ont été montrés contre des ennemis sur le terrain en utilisant la magie lui permettant de contrôler l’électricité ou même pour créer des barrières aquatiques, ou encore un affrontement contre un gros dragon.

L’occasion pour Luminous Productions de nous montrer l’utilisation d’une sorte d’hoverboard pour circuler sur l’eau et aussi leur capacité à représenter de jolis effets visuels explosifs. L’occasion également de montrer l’illustration qui devrait être celle de la jaquette officielle et que vous retrouvez en tête de cet article.

Pour rappel, Forspoken sortira en excluvisité console PlayStation 5 et sur PC et a été récemment repoussé au 11 octobre 2022.