Forspoken : Luminous Productions est absorbé par Square Enix suite à la réception mitigée du jeu

Les chiffres de ventes de Forspoken ne sont pas encore connus mais il est difficile d’imaginer le titre de Luminous Productions atteindre les scores espérés par Square Enix quand on jette un œil à la réception critique du jeu. On a déjà peut-être un premier indice sur cet échec avec l’annonce de Square Enix qui compte absorber le studio derrière Forspoken au sein d’une autre filiale.

Des forces réaffectées en interne

L’aventure Luminous Productions s’apprête à prendre fin, puisque le studio va complètement être dilué au sein des rangs de la maison-mère qu’est Square Enix. Cette équipe fondée en 2018 va donc être absorbée dans le groupe dès le 1er mai prochain. On peut y voir là un cycle qui se termine puisqu’au départ, ce studio était connu sous le nom de Business Division 2 (Final Fantasy XV), une filiale de Square Enix, avant de s’émanciper très légèrement pour devenir… une autre filiale, qui avait certes un peu plus d’identité.

Un aveu d’échec qui n’est évidemment pas vendu comme tel par l’éditeur, qui souhaite se servir de ces talents pour travailler sur d’autres projets AAA :

« La fusion fait partie de la stratégie de Square Enix Holdings pour renforcer davantage la compétitivité des studios de développement du groupe, un objectif défini dans le cadre de sa stratégie commerciale à moyen terme […] Luminous Productions est quant à lui doté non seulement de capacités de développement de titres AAA, mais également d’une expertise technique dans des domaines tels que le développement de moteurs de jeux. La fusion des deux entités renforcera encore la capacité du groupe à développer des jeux de haute qualité. »

Luminous Production assure quant à lui que Forspoken ne va pas être mis de côté au profit de cette fusion. Le jeu continuera d’être mis à jour (un patch arrive prochainement) et le DLC « In Tanta We Trust » est toujours au programme pour une sortie cet été.