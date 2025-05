Follow My Steps : Notre interview de Sophian, fondateur du studio Midnight Games a qui l’on doit ce prochain titre qui ne manque pas de chien

Nous avons eu la chance de réaliser une interview de Sophian, créateur du jeu, qui a pu nous offrir quelques précieuses informations supplémentaires.

Un projet de longue haleine

Merci pour votre temps ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Merci à vous de prendre le temps de mettre en avant les studios indépendants français ! Je suis Sophian (@seed.midnight), le créateur de Follow My Steps. J’ai fondé le studio indépendant Midnight Games il y a déjà 10 ans. Je supervise la direction créative globale du jeu, de l’écriture du scénario au game design, en passant par la direction artistique et le développement. J’essaye d’apporter aux joueuses et aux joueurs des jeux originaux avec une trame narrative forte et une ambiance très axée le son.

Dites-nous en plus sur Follow My Steps, présentez-nous le jeu en quelques lignes.

Follow My Steps est un RPG narratif dans un monde ouvert fantastique où vous incarnez une louve prête à tout pour protéger son louveteau, Lou. Le jeu mêle exploration, infiltration, énigmes, choix moraux et combats magiques, dans un univers énigmatique et poétique. L’expérience repose sur le lien parent-enfant, au cœur d’un récit émouvant qui interroge les joueuses et les joueurs sur l’impact de leurs décisions.

Depuis combien de temps êtes-vous sur le développement du jeu ? D’où est venue l’idée ? Combien de personnes vous ont-ils épaulé sur ce projet ?

Le projet a démarré il y a environ cinq ans et est passé par trois phases. Une première phase où le jeu était une petite aventure narrative. Une seconde phase d’amélioration de la direction artistique et du gameplay. Enfin, une troisième phase où l’engouement des joueuses et des joueurs m’a fait prendre la décision de tout revoir depuis le début pour créer une version plus ambitieuse du projet. L’idée est née de l’envie de créer un RPG original étant moi-même un grand amateur depuis toujours de ce genre, de Morrowind à The Witcher III.

Il y a cinq ans en me baladant sur le store de la Nintendo Switch un jeu m’a attiré l’œil avec son superbe artwork. Je clique, je vois qu’on joue un animal, le monde est ouvert et assez joli je décide alors de l’acheter sans me spoiler avec le trailer. C’est à ce moment que j’ai commencé à imaginer ce que le jeu devait être et à l’idéaliser.

En parallèle sortait Death Stranding, God Of War, The Last Of Us: Part II avec des thématiques comme la parentalité, la transmission, le rapport au passé, j’ai commencé alors à réfléchir à ces thématiques à travers ces jeux et j’ai alors porté ma vision dans le scénario de Follow My Steps. C’est comme ça qu’est né Follow My Steps, avec l’amour du genre RPG, la vision d’un univers onirique, et une envie de surprendre avec le scénario.

L’équipe évolue en fonction des besoins et du budget. En préproduction nous étions montés à cinq personnes avec du renfort en animation en level-design, direction artistique, composition et nos comédiens ! J’en profite pour encore les féliciter pour la qualité de leur travail !

Parmi vos inspirations, vous citez à la fois The Witcher et The Legend of Zelda Breath of the Wild. L’un possède une richesse narrative quand l’autre mise surtout sur son monde ouvert et son gameplay. Vers quel côté va tendre Follow My Steps ?

J’ai essayé de combiner le meilleur des deux mondes. Follow My Steps s’ancre dans une narration forte, inspirée de The Witcher, avec des choix difficiles, de vrais dilemmes moraux et des personnages nuancés. La game structure et les quêtes s’inscrivent aussi dans cette lignée. Mais nous avons aussi voulu offrir une vraie liberté d’exploration.

Passé le prologue le monde s’ouvre à vous à la manière de Breath of the Wild. Un monde vivant, organique, qui pousse à la curiosité, avec un espace rempli de secrets et d’énigmes environnementales. À choisir, c’est la narration qui prime dans Follow My Steps. Elle est portée par les comédiens d’exception au casting qui la sublime. Tout cela avec la beauté des musiques qui sont actuellement en composition. C’est selon moi le point fort du jeu.

L’appel de la nature

L’exploration sera-t-elle guidée (marqueurs sur la carte, tour à la Ubisoft, etc.) ou ce sera au joueur de tout découvrir seul ?

C’est le risque que j’ai pris sur le jeu. J’ai tout de suite pris la décision de ne pas inclure de carte dans le menu du jeu. L’approche est immersive : il n’y aura pas de GPS, ni de marqueurs omniprésents. Les joueuses et les joueurs devront observer l’environnement, suivre des indices visuels ou des traces laissées dans la nature. L’idée est de renforcer le sentiment de découverte et de rendre chaque trouvaille plus gratifiante. Mon but est que les personnes s’approprient les lieux, qu’ils créent leur carte mentalement, qu’ils aient un vrai sentiment de connaître le monde qui les entoure, que lorsqu’ils sont menés à trouver un endroit ce soient leur sens de l’observation et leur persévérance qui soient récompensés.

Vous mentionnez un système de choix et des impacts sur l’histoire et le comportement de Lou (le louveteau). Pouvez-vous nous donner quelques exemples de conséquences possibles de ces choix ?

Oui, les choix affecteront non seulement le dénouement, mais aussi le comportement de Lou. Par exemple, si vous privilégiez l’agressivité, Lou pourrait développer une attitude plus impulsive. À l’inverse, des choix empreints de compassion pourront l’amener à faire preuve d’empathie et de retenue. Certains dialogues dépendront directement de l’éducation que vous lui transmettez.

La principale menace semble être la meute de minuit. Est-ce que le monde ouvert à notre disposition contiendra également d’autres menaces ? À l’inverse, pourrons-nous compter sur d’éventuels alliés ?

Tout à fait. La Meute de Minuit est la principale menace, mais d’autres dangers vous guettent : prédateurs, pièges environnementaux, ou encore des entités magiques anciennes. Mais heureusement, vous ne serez pas seul. Certains personnages, animaux ou esprits, pourront vous aider selon vos choix, vos actes passés… ou simplement si vous parvenez à gagner leur confiance.

Follow My Steps, c’est aussi une histoire d’amitié, qui met en avant les personnages à l’image de Sam dans le Seigneur des Anneaux. Ces amis qui restent dans l’ombre et qui portent discrètement le fardeau de leurs amis. À vous de voir si vous préférerez votre ami Neyst le cerf, Reicki le raton laveur ou Tilfi la chouette. Le renard, quant à lui, pourrait devenir votre allié… ou pas !

Quatre types de magie sont disponibles pour les combats. Est-ce que l’on sera amené à débloquer des compétences/attaques ? Si oui, sous quelle forme ?

Oui, il y a six types de magies : glace, feu, vent, terre, ainsi que les magies de l’aube et du crépuscule. Vous pourrez débloquer de nouvelles compétences via un traditionnel système d’expérience et d’arbre de compétences. Chaque élément a ses propres spécificités qu’il faudra utiliser selon type d’ennemi et votre style de jeu. Par exemple les flèches de glace pour des tirs de précision si vous êtes une joueuse ou un joueur aguerri(e) ou la magie du vent moins puissante mais avec des tirs plus permissifs qui conviendra aux personnes qui recherchent moins le côté action du jeu. L’accessibilité est un point très important pour nous !

Avez-vous une estimation de la durée de vie visée pour terminer l’aventure ?

Nous visons un minimum de 6-8h pour terminer l’histoire principale.

Une sortie sur console est-elle envisagée ? Si oui sur quelles plateformes ?

Absolument. Le jeu sortira d’abord sur PC, mais nous avons l’ambition de le porter sur consoles par la suite, notamment sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cela dépendra du succès commercial du jeu, en tant que studio indépendant et sans éditeur actuellement nous préférons procéder étape par étape.

Un casting VF 5 étoiles

Travailler avec de grands noms tels que Brigitte Lecordier et “PADG” ça doit rendre fier non ? Comment s’est faite cette collaboration ?

C’est un immense honneur, oui. Brigitte Lecordier prête sa voix à Lou avec une tendresse incroyable et assure la direction artistique des comédiens, sans elle, le projet n’en serait pas là. PADG incarne un personnage clé de l’histoire avec toute la puissance dramatique qu’on lui connaît. La collaboration s’est faite naturellement, c’est notre deuxième jeu ensemble. Leur enthousiasme sur Exorcise The Demons, notre jeu précédent, nous a beaucoup touchés.

Dominique Vallée, la comédienne iconique derrière Piper dans Charmed ou Iris Von Evrec dans The Witcher III, porte également le projet et incarne Sova le personnage principal du jeu. Je pense qu’aucune voix n’aurait été mieux convenu pour ce rôle. Les comédiens incarnent chaque scène avec une telle émotion que les voir prendre vie en studio a été un délice pour toute l’équipe.

On peut apercevoir pas mal d’espèces animales dans la bande-annonce. Combien d’animaux seront représentés dans le jeu final ?

Environ une quinzaine d’espèces différentes seront présentes dans le jeu final. Chaque race animale a sa propre culture, ses rites, ses enjeux, ce qui enrichit considérablement la diversité du monde. C’est aussi un monde d’animaux anthropomorphes, mais avec une vraie logique sociale et mythologique.

Hormis le loup, quel est votre animal préféré dans le jeu ?

Difficile de choisir… Mais j’ai un faible pour les ratons laveurs, ce sont vraiment les plus funs ! Ils assurent le contraste comique nécessaire à l’écriture des scènes dramatiques de l’histoire.

Avez-vous un événement rigolo ou une histoire insolite survenue pendant la conception à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Un des plus gros challenges techniques a été la réalisation d’une cinématique de dix minutes en plan-séquence : l’arrivée de Midnight, l’antagoniste principale. Elle marque un tournant narratif majeur dans le jeu. Lorsque Pierre-Alain de Garrigues nous a livré le monologue en studio, en une seule prise, nous avons été tellement impressionnés que nous sommes restés muets plusieurs secondes après l’enregistrement. À ce moment-là, on a vraiment ressenti l’âme du jeu. C’était incroyablement gratifiant.

Sinon, une autre anecdote plus amusante : on s’est retrouvé en forêt de Fontainebleau pour enregistrer les bruits de pas avec Maxime Ferrieu, le compositeur de l’équipe. On avait fabriqué des gants pour simuler les pattes d’un loup, et on marchait avec dans les fougères. On a croisé pas mal de personnes, le regard interloqué, qui ne comprenaient pas ce qu’on faisait !

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Merci à vous de suivre l’aventure Follow My Steps. C’est un projet fait avec passion, sincérité et beaucoup d’amour. On espère que cette histoire touchera votre cœur autant qu’elle a touché le nôtre en la créant. Nous n’avons pas encore d’éditeur derrière nous, donc la production prend du temps, mais elle avance bien. L’équipe est petite, mais bourrée de talent, d’expérience et de passion. Nous sommes un studio indépendant, et c’est grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires, votre patience et votre passion que le projet a pu revoir ses ambitions à la hausse.

Pour un studio indépendant, vous n’imaginez pas à quel point chaque like compte, et à quel point chaque partage peut faire la différence. Nous les voyons tous. L’objectif désormais, c’est de convaincre les éditeurs que vous voulez ce jeu…

Alors à vous de jouer. Montrez que vous voulez ce jeu ! Merci !

Merci à Sophian pour le temps qu’il nous a accordé ainsi que pour les réponses à nos questions. N’hésitez pas à suivre le jeu et le studio sur leurs réseaux sociaux ainsi qu’à mettre Follow My Steps dans vos listes de souhaits sur Steam. Vous pourrez retrouver le trailer du jeu et toutes les autres annonces de l’AG French Direct 2025 sur notre page dédiée.