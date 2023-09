FOAMSTARS, le Splatoon-like de Square Enix, sera bientôt jouable sur PS5

Le Splatoon du pauvre ?

On paraît peut-être un peu sceptique dans ces premières lignes mais il faut dire que les expériences multijoueurs n’ont pas réussi à Square Enix. L’éditeur japonais force et s’efforce à tenter des choses après un Outriders très moyen et un Babylon’s Fall chaotique. Avec FOAMSTARS, le groupe japonais persiste et tente de proposer un Splatoon à sa sauce, l’originalité en moins. Ceci dit, malgré une direction artistique sans âme et un concept déjà connu, quelques bonnes idées semblent tout de même resurgir du dernier trailer publié à l’occasion du State of Play.

On y aperçoit alors des équipes de 4 joueurs qui doivent s’affronter sur un terrain mousse, où chaque personnage aura droit à ses propres compétences. Soa, ΔGITO, Tonix, Jet Justice, Mel T, le Baristador, Briseteuf et Penny Gwen sont d’ailleurs montrés dans ces images, et feront partie du casting de personnages jouables lors de la prochaine bêta ouverte, tout juste annoncée pour la fin du mois.

Quand aura lieu la bêta ouverte de FOAMSTARS

Si vous souhaitez jouer à la bêta ouverte, sachez que celle-ci sera disponible uniquement sur PlayStation 5 pendant le créneau suivant (heure française) :

Horaires samedi 30 septembre à 3 h 00 – lundi 2 octobre à 8 h 59

Cela vous permettra de découvrir deux modes de jeu, à savoir Chasse à la Star, un match à mort par équipe jusqu’à ce qu’une équipe atteigne les 7 éliminations, ce qui désignera un joueur comme étant la Star, autrement dit, la personne à abattre, ou encore Survie en Milieu Mousseux, un match en équipe qui joue sur plusieurs niveaux.

Ce sera donc l’occasion de l’essayer avant sa sortie officielle, qui est désormais fixée à courant 2024. Si la bêta est exclusive à la PlayStation 5, FOAMSTARS est également prévu sur PlayStation 4 à son lancement.