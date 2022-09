Babylon’s Fall : Clap de fin pour le jeu, les serveurs fermeront en février 2023

On ne va pas faire semblant d’être surpris, étant donné que tout pointait dans cette direction, mais Babylon’s Fall va bientôt arrêter les frais. Il faut dire que l’échec du jeu était spectaculaire dès son lancement : à peine 1 000 personnes sur Steam pour son plus haut pic, suivi d’un désertion des serveurs quelques jours plus tard. Square Enix a donc fait tomber le couperet aujourd’hui en annonçant la fermeture prochaine des serveurs de Babylon’s Fall.

Même pas un an de service

Le jeu n’aura même pas le temps de souffler sa première bougie, puisque Babylon’s Fall fermera ses serveurs dès le 28 février 2023. Cela n’étonnera pas grand monde, car même si PlatinumGames avait promis travailler sur la saison 3, l’allongement de la saison 2 sonnait déjà presque comme un arrêt de mort pour le jeu, qui ne rassemblait plus grand monde.

Voici ce que l’équipe derrière le jeu déclare :

« C’est avec un profond regret que nous vous informons que nous allons mettre fin au service du jeu le 28 février 2023. Par conséquent, nous allons également annuler les mises à jour à grande échelle que nous avions envisagées. Pour ce qui est de la suite, la saison 2 se poursuivra jusqu’au mardi 29 novembre 2022 comme prévu et la saison finale commencera avec la maintenance prévue le même jour. Cette saison finale correspond à la période durant laquelle vous pourrez récupérer les récompenses de classement de la saison 2. Afin d’exprimer notre gratitude à tous nos joueurs, nous prévoyons de mettre en place autant d’événements et d’autres initiatives que possible, jusqu’à la fin du service. »

Dès aujourd’hui, il n’est plus possible d’acheter de la monnaie premium in-game, et pire, les ventes physiques et dématérialisés vont être stoppées dans la foulée. La saison 2 prendra fin le 29 novembre, tandis que la saison finale, qui n’est pas vraiment la saison 3 promise, apportera quelques récompenses en plus pour remercier la maigre communauté présente sur le jeu.

C’est donc un échec retentissant pour Square Enix, et surtout pour PlatinumGames, qui avait pourtant envie d’investir dans le domaine du jeu service. On imagine (et on espère) que cette expérience a maintenant refroidi leurs ardeurs.