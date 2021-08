Outriders : Le studio ignore le nombre de copies vendues et n’a toujours pas reçu de royalties

On pensait que Outriders avait eu droit à un très bon lancement, notamment aidé par sa disponibilité sur le Xbox Game Pass est des retours plus positifs qu’espérés, mais la joie ne règne pas pour autant au sein du studio People Can Fly. Dans une nouvelle déclaration publiée sur le site de The Polish PCF Group, société-mère du studio, on apprend alors que la rentabilité autour du projet est un peu floue.

Un flou règne sur les ventes

La déclaration, relayée par VG247, nous apprend que la société devait recevoir des royalties de la part de Square Enix une fois que le jeu serait totalement remboursé, et qu’il commencerait à générer des profits. Cela comprenait le remboursement de la production, du marketing, et la distribution, mais à l’heure actuelle, aucun royaltie n’a été versé, laissant alors penser que la rentabilité du projet n’est pas encore au beau fixe.

La société explique même n’avoir pas de chiffres précis lorsqu’il s’agit de comptabiliser les ventes du jeu. Selon eux, Outriders se serait vendu entre 2 et 3 millions de copies, du moins pour le dernier trimestre, ce qui aurait du être suffisant pour la rentabilité, sauf si les couts de distribution ont été plus importants chez Square Enix. Le prochain trimestre pourrait être le moment où la rentabilité serait atteinte et où les royalties seraient versés au studio, mais il est encore trop tôt pour l’affirmer.

Reste que ce flou autour des ventes et le manque de communication entre Square Enix et People Can Fly est étrange, malgré le fait que les deux entreprises s’étaient félicitées du lancement d’Outriders qui avait réuni 3,5 millions de joueurs et joueses, notamment grâce au Xbox Game Pass.