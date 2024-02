La future carrière d’un jeune mousse

Square Enix et Toylogic ont dévoilé les grandes lignes de la saison 1 de Foamstars nommée « Starry Pop ». Celle-ci sera lancée en même temps que le jeu le 6 février prochain et se terminera le 8 mars prochain. Cette saison 1 met d’abord en avant son système de matchs classés avec deux modes limités : un pour les joueurs solos et l’autre pour les équipes. Les jeunes mousses pourront ainsi grimper les différents rangs du jeu allant d’étoile de bronze à « Légende ».

D’autres modes de jeu atypiques seront introduits dans lesquels des règles spéciales s’appliqueront comme les « Affrontement Invisibles » qui rend tout le monde… invisible. Foamsstars proposera également un évènement le week-end oùvous pourrez essayer gratuitement de nouveaux personnages à commencer par Coiff Guy.

Pour ne pas tarir sa mousse trop rapidement, le Splatoon-like dévoile déjà sa feuille de route pour les 5 saisons qui suivront sachant qu’une saison dure environ 5 semaines. Cela signifie aussi que le jeu sera systématiquement mis à jour pour inclure de nouveaux personnages jouables, de nouvelles cartes, de nouveaux évènements et des cosmétiques en tout genre.

Foamstars sortira le 6 février prochain et sera inclut dans la sélection du PlayStation Plus Essential. Après le 5 mars, il vous faudra payer 29,99€ pour l’acquérir si jamais vous avez manqué l’occasion de le récupérer via le PS Plus.