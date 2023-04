Flashback 2 : Un nouveau trailer et nos premières impressions sur cette suite du jeu culte

Nous avons eu l’occasion de l’essayer dans les locaux de Microids durant un peu moins d’une trentaine de minutes afin de vous en parler plus en détails tout en vous donnant nos premières impressions.

Une alliance retro/moderne qui peut bien marcher

Grâce aux différents remasters ou encore à la version mobile du premier opus, Flashback a pu faire son petit « comeback » grâce à l’attrait sans faille des joueurs pour les jeux rétros et particulièrement ceux qui ont marqué leur temps. Étant désormais accessible au plus grand nombre, Flashback 2 peut maintenant voir le jour grâce aux studios Microids de Lyon et Paris, sans oublier quelques membres de l’équipe d’origine avec le créateur Paul Cuisset en tête.

Nous sommes toujours plongés dans une ambiance science-fiction façon années 80 avec le héros Conrad B. Hart qui va une nouvelle fois devoir combattre les Morph menés par le Général Lazarus afin de sauver l’espèce humaine. D’ailleurs, nous avons expérimenté cette démo avec les voix anglaises, mais Microids a aujourd’hui annoncé que des voix françaises seront au rendez-vous avec notamment Donald Reignoux (Spider-Man, Titeuf) dans le rôle de Conrad.

Première chose appréciable, Flashback 2 est réellement une suite qui ne fait pas qu’utiliser un nom et un univers déjà en place. On retrouvera bien notre protagoniste dans une nouvelle aventure proche du premier épisode, mais qui incorpore de nombreux éléments qui modernisent la formule. Par exemple, la 2.5D succède à la 2D classique pour donner un bel effet de profondeur aux environnements, chose que l’on a constaté dans New Washington que l’on a pu explorer et qui arbore un look cyberpunk assez attrayant. Même si cette notion de profondeur est assez déroutante au début, elle colle assez à l’identité du jeu.

En effet, Flashback 2 pourra surprendre par la lourdeur apparente de Conrad qui reprend simplement les mouvements de l’époque avec des animations qui donnent ce sentiment de réalisme dans les déplacements. Notre expérience était donc découpée entre des phases de plateformes mêlant précision et timing, et des phases de combats contre les morph où l’on dézingue de l’alien au pistolet laser. L’action est assez expéditive, mais assez corsée étant donné que l’on droit régulièrement recharger ou se protéger aux bons moments à l’aide d’un bouclier pour ne pas se faire coucher trop vite (heureusement les trousses de soin ne manquent pas). Là encore, le jeu joue habilement de la profondeur en nous donnant des espaces un peu plus ouverts lors de ces combats. Ces enchainements laissent entrevoir un level design assez intéressant surtout qu’il faut avouer que les décors sont assez jolis.

Difficile de dire si tout le jeu sera aussi bien rythmé, mais ces premières minutes donnent l’impression que l’héritage du premier jeu a été respecté. Il y a bien sûr des ajouts pertinents qui modernisent l’ensemble comme des choix de dialogues, ou des conversations avec A.I.S.H.A une IA présente dans son arme. Flashback 2 a visiblement bien musclé sa narration même si l’on pourra rire sur le fait que les portraits animés se figent instantanément lorsqu’un personnage termine sa ligne de dialogue (chose qui sera sans doute corrigée dans la version finale du jeu). On ne s’étalera pas plus que ça car il s’agit d’un tout petit aperçu et il y a encore énormément de mécaniques annoncées et de villes à explorer que nous n’avons pas pu essayer, toutefois il se révèle assez intriguant pour que l’on ait envie d’en voir un peu plus.

Une édition collector et une édition limitée dans les « back »

Microids a mis le paquet sur la sortie de Flashback 2 avec deux éditions qui viennent d’être annoncées. Tout d’abord, nous avons l’édition limitée qui inclura :

Le jeu Flashback 2

Un Steelbook exclusif

La bande-son numérique du jeu

Le gros morceau reste tout de même l’édition collector qui comprendra :

Le jeu Flashback 2

Flashback, le premier jeu en version dématérialisée

Une figurine de Conrad de 20 cm

Un Steelbook exclusif

Un écusson en pixel art de Conrad

La bande-son numérique du jeu

2 planches de stickers

Flashback 2 sera disponible en novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et en numérique sur PC.