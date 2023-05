Flashback 2 : L’édition collector de la suite du jeu culte est maintenant disponible en précommande

Où trouver l’édition collector de Flashback 2 ?

L’édition collector tout récemment dévoilée est donc affichée au prix de 149,99 €. Maintenant qu’elle a été présentée au public, il est possible de la précommander sur quelques sites, à commencer sur Amazon et Fnac où les versions PlayStation et Switch sont apparues.

Amazon

Fnac

Pour rappel, cette édition collector comprend les éléments suivants :

Le jeu Flashback 2

Flashback, le premier jeu en version dématérialisée

Une figurine de Conrad de 20 cm

Un Steelbook exclusif

Un écusson en pixel art de Conrad

La bande-son numérique du jeu

2 planches de stickers

Flashback 2 sera disponible en novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. L’édition simple et l’édition limitée sont aussi disponibles à la vente.